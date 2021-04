Austria, terremoti nella notte

Scosse sismiche in Austria nella notte, con i sismografi che hanno rilevato per tutta la notte fenomeni di natura sismica in tutto il territorio. Pare che fortunatamente non ci siano stati danni gravi alle cose ma comunque questi terremoti dovrebbero essere stati sentiti in diverse località.

Le scosse sono state diverse e l’ultima risale all’incirca ad un’ora fa: alle 7:15, a circa 5 chilometri di profondità, l’istituto nazionale sismologico ungherese ha rilevato una scossa di magnitudo 3 nei pressi di Wiener Neustadt, poco a sud di Vienna.