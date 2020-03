Audio anonimo su Whatsapp: “Vitamina C contro il Coronavirus”, è un fake

Rimbalza da una chat all’altra di WhatsApp, anche nel Vicentino, un messaggio audio in cui una donna sostiene che negli ospedali milanesi i medici utilizzino come cura vincente per il virus la vitamina C. Il messaggio è falso, e gli stessi operatori sanitari dell’Ospedale Sacco di Milano negano che venga impiegato un integratore di vitamina C per curare il virus. Pare chiaro che l’audio, dove si sente una voce femminile che invita tutti a consumare Vitamina C (e fa anche preciso riferimento a un marchio) è un sistema furbo per spingere le vendite di determinati prodotti. Si raccomanda di contattare sempre il proprio medico curante o pediatra prima dell’utilizzo di integratori di qualsiasi genere.