Vade retro, cimici!

Ennesima giornata passata a combattere scie di cimici – asiatiche e non – che vogliono entrare in casa vostra?

Ecco dei semplici ma efficaci consigli per continuare la…guerra. Anche se non è pericolosa per l’uomo, la cimice va combattuta nel momento di massima vulnerabilità: bastano alcuni accorgimenti per evitare che nelle nostre case cimici trovino un buon rifugio per l’inverno!

Per evitare che questi insetti entrino in casa basta qualche piccola accortezza:

Avere cura dell’orto e delle coltivazioni è un’altra fondamentale regola. Messi da parte gli insetticidi che risultano poco efficaci e possono essere solo dannosi per la nostra salute (oltre che per l’ambiente), se non c’è un’infestazione vera e propria e ci sono solo pochi esemplari di cimice asiatica sulle coltivazioni, si può utilizzare una soluzione liquida di acqua e sapone di Marsiglia. Tra i prodotti ammessi in agricoltura biologica contro le cimici asiatiche si possono utilizzare: l’olio di Neem da diluire in acqua e irrorato sulle coltivazioni o un macerato di ortica, assenzio e tanaceto.

Cosa fare per impedire l’ingresso delle cimici nelle abitazioni:

– collocare zanzariere o reti anti-insetto alle finestre, attorno ai comignoli dei camini non in uso, sulle prese d’aria;

– sigillare crepe, fessure e tutti quegli accessi che consentono il passaggio delle cimici (tubazioni, canalizzazioni, feritoie, ecc.)

Cosa fare per eliminare gli ospiti indesiderati:

– utilizzare strumenti di pulizia per la casa a vapore per stanare gruppi di cimici annidate in cassonetti, infissi, tubature, ecc.

– utilizzare l’aspirapolvere per raccogliere le cimici che si trovano in posti più facilmente raggiungibili (soffitti, verande) o dopo averle stanate col vapore. E’ possibile usare anche bottigliette di ghiaccio spray per fare cadere le cimici a terra.

– usare uno spray a base di acqua, detersivo per le stoviglie.

Le cimici raccolte non vanno liberate all’esterno, ma vanno eliminate immediatamente (si consiglia di immergere il contenitore utilizzato per raccoglierle in una bacinella d’acqua saponata per alcuni minuti) per evitare che si annidino altrove e che la primavera successiva ritornino in campagna a danneggiare le coltivazioni.

Non vanno mai buttate nel water in quanto l’acqua presente, non saponata, non è sufficiente ad annegarle. E’ sconsigliato invece l’uso domestico di insetticidi che risultano poco efficaci e possono diventare dannosi per le persone, mentre possono essere utilizzati per il trattamento esterno degli infissi, dei cassonetti o di altri punti critici (solo nel caso che si lasci l’abitazione per alcuni giorni) e di ambienti non abitativi in cui non vi siano prodotti alimentari.