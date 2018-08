ATTUALITÀ: Farmacie aperte anche a Ferragosto

“Non c’è nessun pericolo nel mese di agosto di trovare le saracinesche delle farmacie italiane abbassate per ferie. Grazie ad un’ottima rotazione dei turni tra i presìdi farmaceutici e, spesso, alla buona volontà di singoli farmacisti, i cittadini possono dormire sogni tranquilli e godersi le meritate vacanze poiché per loro ci sarà sempre una farmacia aperta in ogni città, in ogni paese, al mare o in montagna“. Lo dichiara Franco Gariboldi Muschietti, presidente di Farmacieunite, aggiungendo che “le farmacie sono un punto di riferimento prezioso non solo per il cittadino ma anche per le stesse istituzioni socio-sanitarie che possono contare su un affidabile e primario punto di contatto con il territorio, preparato a fornire, oltre ai farmaci, anche assistenza alle persone, soprattutto quelle anziane e quelle più fragili, che in questi giorni di gran caldo rischiano malesseri e, causa l’assenza del proprio medico di fiducia, anche disorientamento“.

Informazioni più precise in merito ai giorni e agli orari di apertura delle farmacie si possono trovare nelle bacheche collocate all’esterno di ogni presìdio farmaceutico.