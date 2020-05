“Attraversare il dolore per trasformarlo al tempo del Covid-19”: un incontro

Mai come in questo periodo storico si avverte il bisogno di sentire la vicinanza di qualcuno, soprattutto se abbiamo perso un nostro caro. Non ci è stato consentito di accompagnare i nostri affetti fino all’ultimo respiro, di congedarci in qualche modo da loro e l’attuale emergenza ha reso spesso ancora più traumatica la comunicazione della loro morte.

Di questo parlerà la diretta Facebook in programma stasera giovedì 7 maggio alle 20,30 sulla pagina di Caritas Diocesana Vicentina e intitolata “Attraversare il dolore per trasformarlo al tempo del Covid-19”: si confronteranno Letizia Espanoli (formatrice e ideatrice di Sente-Mente® modello e relatrice nel XVII Congresso Nazionale dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per persone in lutto che sarà ospitato a Vicenza ad emergenza coronavirus finita), Viviana Casarotto, psicologa psicoterapeuta, EMDR Practitioner e Coordinatrice del Servizio Lutto Solitudine ed Esperienza del Limite per la Caritas Diocesana Vicentina, e don Enrico Pajarin, direttore di Caritas Diocesana Vicentina.

Questo incontro virtuale aiuterà chi ne sentisse il bisogno a dare parole al dolore, farlo emergere, dargli forma per aprire dei nuovi scenari di possibilità e per mantenere la fiducia in quella connessione che non finirà mai con la morte.