Una donna di 43 anni di Cassola è stata investita ed è morta stamattina alle 9 di venerdì in viale Venezia a Cassola: la donna stata investita da un autobus della ditta “Canil Service srl” di Bassano del Grappa mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. La donna, soccorsa e portata in ospedale, è morta per le gravissime ferite riportate. Il mezzo che ha investito la donna è stato sequestrato.