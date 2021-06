Attivo da sabato il nuovo punto di vaccinazione a Montecchio Maggiore

È tutto pronto per l’attivazione, da sabato 26 giugno, del nuovo punto di vaccinazione a Montecchio Maggiore, in via Generale Dalla Chiesa 2\4, nei locali messi generosamente a disposizione a titolo gratuito da Elettra 1938 SpA.



La nuova sede come noto sostituisce quella di Trissino e già a partire dal 5 giugno agli utenti che hanno ricevuto la prima dose a Trissino è stato consegnato un promemoria con l’indicazione della nuova sede di Montecchio per il richiamo.



Per gli utenti vaccinati con la prima dose a Trissino prima del 5 giugno, invece, l’ULSS 8 Berica sta provvedendo a segnalare il cambio di sede tramite sms ed e-mail alcuni giorni prima della data prevista per il richiamo. In ogni caso, anche in caso di mancata ricezione del messaggio di avviso, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS 8 Berica ricorda a tutti gli utenti che hanno ricevuto la prima dose a Trissino che dovranno recarsi a Montecchio Maggiore per il richiamo, nella medesima data e orario inizialmente previsti.