Attivata una raccolta fondi per l’ospedale di Arzignano

Il comune di Arzignano con l’associazione onlus Amici del Cuore, ha attivato una raccolta fondi per l’emergenza Coronavirus destinata all’ospedale di Arzignano, per l’acquisto di materiali o strumenti di cui si potrà avere bisogno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.Il Sindaco Alessia Bevilacqua: “Arzignano è una grande comunità che non si arrende di fronte alla difficoltà, una comunità coesa capace di grandi slanci e con un’identità forte. Ascoltando le richieste dei nostri cittadini ci siamo attivati con l’Associazione Amici del Cuore per poter iniziare da subito, in tempi rapidi, una raccolta fondi per il nostro ospedale. La gestione delle spese con i soldi raccolta verrà seguita e rendicontata con la massima trasparenza”



Per contribuire potete effettuare un bonifico:

IBAN: IT07 M083 9960 1200 0000 0317 189 BIC: ICRAITRRB3

Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Causale: “Emergenza Coronavirus Arzignano”