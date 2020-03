Attivata la nuova centrale operativa coronavirus dell’Ulss 8 Berica

È già in piena attività la nuova Centrale Operativa per il Coronavirus dell’ULSS 8 Berica, collocata in alcuni locali ricavati nell’area dell’ex seminario, dove martedì – in una sola giornata – sono stati realizzati tutti gli interventi di adeguamento degli impianti ed è stato completato il trasferimento degli operatori.

La struttura, gestita dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ospita tutti i diversi servizi impegnati nella risposta ai cittadini e nella gestione delle indagini epidemiologiche. Più in dettaglio, al suo interno hanno trovato spazio il coordinamento delle indagini epidemiologiche sugli operatori sanitari; il call center del numero verde aziendale 800 277067; l’ufficio per le indagini epidemiologiche sui contatti dei soggetti dichiarati positivi; gli addetti alla sorveglianza attiva dei cittadini in isolamento fiduciario che ne verificano telefonicamente le condizioni di salute; la Centrate Operativa Territoriale e la struttura dedicata alla programmazione e al coordinamento delle attività.

Complessivamente si tratta di 9 uffici, per un totale di 26 postazioni, tutte rigorosamente ben distanziate tra loro (in stanze di circa 70 mq ciascuna sono state allestite 4 postazioni per locale). La superficie complessiva è di oltre 500 mq e gli interventi di adeguamento – eseguiti in sola mezza giornata per consentire il trasferimento senza interrompere le attività – hanno riguardato la creazione di nuove linee telefoniche e dati, oltre che l’installazione di 26 pc, 5 stampanti e altre dotazioni.

«Avere concentrato in un’unica sede queste attività – spiega il Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica Giovanni Pavesi – ci consentirà di essere ancora più coordinati e tempestivi sia nella risposta ai cittadini, sia nella programmazione dei tamponi e nelle indagini epidemiologiche».

A questo riguardo, come preannunciato l’ULSS 8 Berica ha iniziato nella giornata di oggi il programma per l’esecuzione sistematica dei tamponi su tutto il personale dell’Azienda, con l’obiettivo di concluderlo nell’arco di una decina di giorni, compatibilmente con l’andamento dei tamponi che sarà necessario eseguire sul resto della popolazione».