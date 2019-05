Atteso nelle prossime ore aumento dei livelli idrometrici del Bacchiglione

In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato per criticità idrogeologica

lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) nei seguenti bacini idrografici:

Vene-A, (Alto Piave, provincia di BL);

Vene-H, (Piave Pedemontano, province di BL e TV);

Vene-B, (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, province di VI, BL, TV, VR);

Vene-E, (Basso Brenta-Bacchiglione, province di PD, VI, VR, VE, TV);

Vene-F, (Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, provin. VE, PD, TV);

Vene-G, (Livenza, Lemene e Tagliamento, province VE, TV)

fino alle ore 08:00 di lunedì 6 maggio.

Per criticità idraulica: lo stato di attenzione fino alle 23 di domani lunedì 6 maggio 2019 per criticità idraulica rete principale (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) nel bacino idrografico Vene-E, (Basso Brenta-Bacchiglione, province di PD, VI, VR, VE.

Valutazione della situazione idrogeologica ed idraulica.

Il livello idrometrico delle aste dei fiumi Bacchiglione, Brenta, Livenza e Monticano nelle sezioni di pianura è previsto in crescita nelle prossime ore. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilità d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide specie nelle zone di allertamento di Vene-A, Vene-H, Vene-B.

L’allerta gialla prevista per rischio idraulico su rete secondaria e geologico terminerà alle ore 8 di domani 6 maggio 2019. L’allerta idraulica gialla su Vene-E (Basso Brenta Bacchiglione) e Vene-G (Livenza, Lemene e Tagliamento) è valida dalle 15.30 di oggi alle 23 di domani 6 maggio 2019.

Le previsioni meteo dell’ARPAV per oggi sono confermate rispetto al precedente bollettino: attese precipitazioni estese anche con rovesci e temporali, accumuli consistenti e localmente abbondanti, quota neve in prevalenza a 600-800 metri; venti da nord-est spesso forti in alta montagna specie sulle Prealpi e a tratti pure sulla pianura.