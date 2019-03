ATTESA PER ULTRABERICUS TRAIL: LA GARA PER I SUPEREROI

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Tutto esaurito per l’Ultrabericus Trail con numeri da record e tutto esaurito per l’edizione 2019. Già la gara maestra, con i suoi 65 km e 2.500 mD+, aveva fatto registrare il tutto esaurito qualche settimana fa, lasciando aperta solo la lista d’attesa, mentre per gli altri due percorsi i posti sul parterre di Piazza dei Signori sono arrivati al massimo disponibile.