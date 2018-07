Attenzione: viabilità modificata all’incrocio del Botteghino (Costabissara e Caldogno)

I lavori in corso all’incrocio del Botteghino, tra i Comuni di Costabissara e Caldogno, rendono necessarie alcune modifiche alla circolazione stradale in modo da garantire la massima sicurezza a veicoli e lavoratori.

La società Vi.Abilità, impegnata nei lavori di realizzazione della rotatoria, comunica che da lunedì 23 a sabato 28 luglio verrà sospesa la circolazione stradale di una sola corsia di marcia nel tratto compreso tra l’intersezione con la S.P. 46 Pasubio per circa 150 m in direzione Villaverla e verrà istituito un senso unico di marcia (direzione Villaverla-Costabissara) lungo la S.P. 349 Costo.

Lungo tutto il tratto di strada a senso unico il limite di velocità è pari a 30 km/h.

La modifica della circolazione si rende necessaria per consentire di realizzare l’abbassamento dell’attuale piano stradale della SP 349 per adeguarlo alle nuove quote di progetto.

Percorso alternativo da seguire per tutti i veicoli :

– i veicoli provenienti da Vicenza con direzione Villaverla/Thiene, in corrispondenza dell’intersezione tra le SS.PP. 46 Pasubio e 349 Costo, proseguiranno lungo la S.P. 46 in direzione di Schio, fino a raggiungere la rotatoria tra la S.P. 46 Pasubio e la S.P. 49 Capiterlina ad Isola Vicentina, svolteranno a destra lungo la S.P. 49 Capiterlina ove proseguiranno fino a raggiungere la rotatoria tra questa strada provinciale e la S.P. 349 Costo, e seguendo le indicazioni ivi presenti, proseguiranno verso Villaverla, Thiene o le altre destinazioni previste. I veicoli provenienti nel senso di marcia opposta (Thiene/Villaverla verso Vicenza), proseguiranno normalmente la marcia lungo la S.P. 349 Costo e, in corrispondenza della costruenda rotatoria in località Botteghino, sulle corsie di marcia presegnalate e segnalate, a seconda delle varie fasi costruttive.

– I veicoli adibiti a Trasporto Pubblico locale (compresa la linea urbana n. 6) provenienti da Vicenza aventi destinazione Villaverla/Thiene ed il capolinea della linea n. 6, in corrispondenza dell’intersezione con la S.P. 41 Lobbia (denominata via Pasubio), svolteranno a destra lungo questa fino a raggiungere l’intersezione con via Dante Alighieri, svolteranno a sinistra lungo questa fino a raggiungere l’intersezione con via Fogazzaro, quindi svolteranno a sinistra lungo questa fino all’intersezione con via Sette, svolteranno nuovamente a sinistra lungo questa, fino a raggiungere l’intersezione con la S.P 349 Costo, per poi svoltare a destra in direzione di Villaverla/Thiene

o a sinistra in direzione Costabissara/Vicenza

– I veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t provenienti dalla zona Artigianale di Caldogno (via Pasubio e via Monte Zebio) con destinazione Villaverla/Thiene o Vicenza, proseguiranno lungo via Pasubio (S.P. 41 Lobbia), fino alla intersezione con via Dante Alighieri ove svolteranno, per poi proseguire lungo questa fino all’intersezione con via Fogazzaro. Svolteranno a sinistra lungo questa fino a raggiungere l’intersezione con via Sette, svolteranno nuovamente a sinistra lungo questa fino a raggiungere la S.P. 349 ove svolteranno a destra o a sinistra seconda della destinazione prevista e viceversa, per i soli veicoli aventi massa superiore a 3,5 t provenienti da Villaverla/Thiene con destinazione Z.A. di Caldogno su via Pasubio e via Monte Zebio.

– I veicoli aventi massa a pieno carico inferiore a 3,5 t provenienti da Caldogno (via Pasubio – S.P. 41) aventi destinazione Costabissara/Vicenza, in corrispondenza dell’intersezione tra queste S.P. e via Monte Ortigara, svolteranno a sinistra lungo questa, fino a raggiungere l’intersezione con via Preazzi, svolteranno a sinistra via Preazzi poi a destra su via B. Croce, poi a destra su via A. De Gasperi fino a raggiungere innesto con S.P. 46 Pasubio