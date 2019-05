Attenzione: lunedì lavori in corso Santi Felice e Fortunato

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel



Corso Santi Felice e Fortunato, lunedì 20 maggio lavori sulla pavimentazione stradale

Possibili rallentamenti

Salvo avverse condizioni meteo, lunedì 20 maggio saranno eseguiti interventi provvisori di messa in sicurezza di alcuni avvallamenti presenti sulla pavimentazione stradale di corso Santi Felice e Fortunato, all’altezza dei civici 218 – 278,

I lavori inizieranno dopo le 9 per concludersi in giornata.

Dato l’intenso traffico insistente sulla strada in oggetto, sarà istituito il senso unico alternato disciplinato da movieri ma non si escludono significativi rallentamenti della viabilità in entrambe le direzioni.

I lavori sono a cura dell’assessorato alle infrastrutture del Comune di Vicenza.