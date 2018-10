Attenzione – Lavori notturni nelle Gallerie dei Berici

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

In Tangenziale Sud di Vicenza tra il 19 e il 23 ottobre e in A4 tra il 24 e il 28 ottobre 2018;

Per lavori di manutenzione nelle gallerie dei colli Berici è prevista una serie di cantieri notturni (dalle ore 21.00 alle ore 6.00) in A4 Serenissima e in Tangenziale Sud di Vicenza.

La Tangenziale Sud di Vicenza resterà chiusa al traffico:

· in carreggiata Est tra Vicenza Ovest (usc. 4) e Campedello (usc. 3), nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 ottobre 2018;

· in carreggiata Ovest tra Campedello (usc. 3) e Vicenza Ovest (usc. 4), nella notte tra sabato 20 e domenica 21 ottobre 2018;

· nello stesso tratto in entrambe le direzioni di marcia, nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 ottobre 2018;

Le deviazioni saranno segnalate sul posto tramite adeguati cartelli disposti a cura della Società Autostrada Brescia-Padova.

In A4, tra in caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est, in carreggiata Est (direzione Venezia), si viaggerà su una sola corsia di marcia nelle notti tra mercoledì 24 e giovedì 25 e tra giovedì 25 e venerdì 26 ottobre 2018.

Tra in caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest, in carreggiata Ovest (direzione Milano), resterà aperta al traffico una sola corsia di marcia nelle notti tra venerdì 26 e sabato 27 e tra sabato 27 e domenica 28 ottobre 2018.

Il numero verde dell’Autostrada Brescia Padova, 800 012 812, è a vostra disposizione 24 ore su 24, per informazioni sulla viabilità.