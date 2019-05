ATTENZIONE – Lavori in autostrada A4 e Valdastico

LAVORI IN A4 TRA MONTECCHIO E MONTEBELLO

In direzione Milano dal 31 maggio al 2 giugno 2019

In A4, per lavori di pavimentazione, in carreggiata Ovest (in direzione Milano) tra in caselli di Montecchio e Montebello (dal km 317+600 al 315+600), si viaggerà su due corsie di marcia di larghezza ridotta,

dalle ore 20.00 di venerdì 31 maggio alle 24.00 circa di domenica 2 giugno 2019.

In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.

LAVORI IN A4 TRA SOAVE E MONTEBELLO

In direzione Venezia dal 31 maggio al 2 giugno 2019

In A4, per lavori di pavimentazione, in carreggiata Est (in direzione Venezia) tra in caselli di Soave e Montebello (dal km 308 + 800 al km 311 + 200), si viaggerà su due corsie di marcia di larghezza ridotta,

dalle ore 20.00 di venerdì 31 maggio alle 24.00 circa di domenica 2 giugno 2019.

In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.

IN A31 LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DAL 3 AL 7 GIUGNO 2019

Al casello di Thiene chiusa l’uscita da Piovene Rocchette

e l’entrata verso Vicenza-Rovigo

In A31, per lavori di pavimentazione, al casello di Thiene resterà chiusa l’uscita per il traffico proveniente da Piovene Rocchette e l’entrata per il traffico diretto verso Vicenza-Rovigo (carreggiata Sud),

dalle ore 10.00 di lunedì 3 giugno alle 14.00 di venerdì 7 giugno 2019.

Nello stesso periodo, si viaggerà su una sola corsia per ogni senso di marcia tra in caselli di Thiene e Dueville (dal km 81 + 900 al km 79 + 50).

In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.