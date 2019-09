ATTENZIONE – Lavori di manutenzione in A31 Valdastico: il crono-programma

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

LAVORI DI MANUTENZIONE IN A31

Dal 23 settembre 2019, per tre settimane

In A31 in entrambe le direzioni di marcia sono necessari lavori di manutenzione dei cavalcavia, per una ventina di giorni, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Le prime fasi dei lavori interesseranno la carreggiata Nord, con una sola corsia di marcia a disposizione del traffico:

lunedì 23 settembre tra l’Interconnessione con l’A4 e Vicenza Nord (dal km 56+035 al km 58+555);

tra l’Interconnessione con l’A4 e Vicenza Nord (dal km 56+035 al km 58+555); martedì 24 settembre tra Vicenza Nord e Dueville (dal km 63+785 al km 66+175);

tra Vicenza Nord e Dueville (dal km 63+785 al km 66+175); mercoledì 25 settembre tra Vicenza Nord e Dueville (Dal km 66+715 al km 68+555);

tra Vicenza Nord e Dueville (Dal km 66+715 al km 68+555); giovedì 26 settembre tra Dueville e Thiene (dal km 70+855 al km 72+255).

In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.