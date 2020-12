Attenzione: falsi tecnici truffano anziani in Valle Agno

Tecnici del pronto intervento della società AP Reti Gas Vicenza sono intervenuti in tarda mattinata presso una abitazione di Via Torricelli a Valdagno chiamati da una coppia di anziani che era stata raggirata da falsi operatori di servizi. Le tecniche truffaldine si fanno sempre più raffinate: per rendere più credibile l’imbroglio, un malfattore ha addirittura spruzzato una sostanza odorizzante in una cantinetta avanzando l’ipotesi di una pesante perdita di gas per, nel frattempo con un complice, derubare l’abitazione dei malcapitati (oltre all’adiacente appartamento di una parente). In aggiunta al danno materiale, per la signora che ha subito il furto anche una forte irritazione alla gola per aver respirato le esalazioni che erano state cosparse. I tecnici di AP Reti Gas Vicenza, chiamati dalla signora convinta inizialmente di essere veramente in pericolo per una fuga di gas, al loro arrivo in via Torricelli hanno trovato la coppia di anziani in attesa dei carabinieri, dagli stessi chiamati dopo essersi resi conto del furto subito, ed hanno constatato che non vi erano state perdite o manomissioni alle tubature o altre anomalie. AP Reti Gas Vicenza mette in guardia i cittadini dai falsi addetti e ricorda che il proprio personale è munito di tesserino di riconoscimento, con fotografia, che è sempre esposto ed esibito, permettendo così di identificare inequivocabilmente l’appartenenza dell’operatore alla Società, ed inoltre si presenta sul posto con auto o furgoni ove risulta ben visibile ed identificabile il logo della Società. In caso di dubbi va chiamato il numero telefonico 800 388588.