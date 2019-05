ATTENZIONE – Cantieri tra Montecchio e Montebello e tra Thiene e Piovene

CANTIERI IN A4 TRA MONTECCHIO E MONTEBELLO

In direzione Milano dal 24 al 26 maggio 2019

In A4, per lavori di pavimentazione, in carreggiata Ovest (in direzione Milano) tra in caselli di Montecchio e Montebello (dal km 318+500 al 316+400), si viaggerà su due corsie di marcia di larghezza ridotta,

dalle ore 20.00 di venerdì 24 maggio alle 24.00 circa di domenica 26 maggio 2019.

In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.

LAVORI IN A31 FRA THIENE E PIOVENE ROCCHETTE

Dal 27 al 31 maggio 2019

In A31, per lavori di pavimentazione, si viaggerà su una sola corsia per ogni senso di marcia tra in caselli di Thiene e Piovene Rocchette (dal km 84 + 400 al km 88 + 500),

dalle ore 10.00 di lunedì 27 maggio alle 24.00 di venerdì 31 maggio 2019.

In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.