Attenzione – Cantieri a Vicenza Est e Grisignano

CANTIERE ALL’ALTEZZA DI VICENZA EST

Dal 19 al 22 ottobre 2018 in direzione Milano

In A4, per lavori di pavimentazione, tra i caselli di Grisignano e Vicenza Ovest in carreggiata Ovest (direzione Milano) si viaggerà su due corsie di marcia per circa tre chilometri, all’altezza di Vicenza Est (dal km 336+100 al km 332 +900),

dalle ore 20.00 di venerdì 19 ottobre

alle ore 6.00 di lunedì 22 ottobre 2018.

In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.

Il numero verde dell’Autostrada Brescia Padova, 800 012 812, è a vostra disposizione 24 ore su 24, per informazioni sulla viabilità.

CANTIERE ALL’ALTEZZA DI GRISIGNANO

Dal 19 al 22 ottobre 2018 in direzione Venezia

In A4, per lavori di pavimentazione, tra i caselli di Vicenza Est e Padova Ovest in carreggiata Est (direzione Venezia) si viaggerà su due corsie di marcia per circa tre chilometri, all’altezza di Grisignano (dal km 343+200 al km 346 +300),

dalle ore 20.00 di venerdì 19 ottobre

alle ore 6.00 di lunedì 22 ottobre 2018.

In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.