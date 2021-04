Attacco hacker alla Zambon, produzione bloccata per alcuni giorni la scorsa settimana

Un attacco hacker ha paralizzato per qualche giorno la casa farmaceutica Zambon (storica azienda vicentina che ha ora sede legale a Bresso in provincia di Milano). La notizia è riportata dal Corriere del Veneto nell’edizione odierna. L’attacco ha provocato l’arresto della produzione da lunedì 12 a venerdì 16 aprile. L’attacco sarebbe avvenuto dall’estero e diretto contro una filiale e poi si è esteso. Bloccato quindi anche lo stabilimento di Vicenza, nel quale lavorano 217 persone e nel quale vi sono linee di produzione di liquidi, solidi ed iniettabili. Spesso gli hacker chiedono riscatti, magari in bitcoin, ma non sembrerebbe questo il caso. A rischio, nel caso delle aziende farmaceutiche, la proprietà intellettuale e quindi i brevetti. L’azienda però rassicura che tutto si è risolto senza ulteriori danni né ripercussioni sull’attività dei dipendenti.

Il Corriere riporta anche la spiegazione ufficiale del gruppo: «È stato rilevato un accesso non autorizzato a uno dei suoi server aziendali all’estero, che è stato identificato e isolato tempestivamente dai sistemi informativi centrali. L’azienda ha attivato una serie di azioni di protezione e controllo su tutti i server aziendali e in via precauzionale ha temporaneamente sospeso le attività dello stabilimento di Vicenza, che sono successivamente ripartite a pieno regime, senza alcun impatto a fornitori o clienti».