Atletica, il riassunto dei campionati regionali

Una due giorni di alto livello quella di Campo San Giuliano a Mestre, dove 1300 atleti provenienti da tutto il Veneto si sono affrontati per i titoli regionali categorie assoluti e promesse. Tanti i risultati di rilievo accumulati nel weekend.

Sabato, al primo 400 della sua stagione all’aperto, la 22enne trevigiana Samantha Zago (Trevisatletica) ha abbassato di 21 centesimi il personale, fermando il cronometro 53”75. Il suo precedente primato le aveva permesso di vincere il bronzo ai campionati under 23 indoor lo scorso dicembre. Nei 400 maschili, vittoria ad Alessandro Franceschini (Atl. Biotekna), davanti a Michele Bertoldo (Atletica Vicentina), anche se sorprende il tempo del ventenne Giovanni Zalunardo (Team Treviso) che nella seconda serie è riuscito a compilare un 48”42, abbassando di addirittura due secondi il primato personale. Nei 100 metri doppietta dell’Atletica Vicentina: al maschile, successo di Nourou Guene in 10”80; al femminile, Moillet Kouakou ha fermato il cronometro a 12”24. Atletica Vicentina vincente anche nel giavellotto maschile, con il successo di Marco Bernardi a 65.49 (nuovo personale), e nel salto in lungo, con la vittoria di Carlo Santacà a 7.19. Nel salto con l’asta maschile, vittoria di Andrea Marin con 5.15 (miglior risultato degli ultimi due anni); l’astista ha poi provato a migliorare il suo personale a 5.27, senza riuscirci.

Risultati degni di nota anche nella seconda giornata. Alice Muraro (Atletica Vicentina) abbassa il proprio personale di quasi un secondo a 58”92 e si conquista il lasciapassare per gli Europei Under 23. Altra ottima prova, nel salto con l’asta femminile, di Elisa Molinarolo (atletica Riviera del Brenta), che ha saltato 4.45 (seconda prestazione della carriera) e ha poi attentato al suo record personale a 4.61. I 200 femminili vanno invece a Elisa Visentin, che abbassa di 20/100 il personale correndo in 23”99, mentre gli 800 maschili sono di Giovanni Lazzaro (Atletica Quinto Mastella) che a 17 anni riscrive il record veneto di categoria degli 800 metri, fermando il cronometro a 1’51”23. I 400 ostacoli maschili sono vinti invece dallo junior Riccardo Ganz, che con il suo 54”02 abbassa il personale di un secondo e mezzo. Nei 200 maschili, 21’93 di Loris Tonella (Atletica Biotekna), mentre nell’alto maschile Manuel Lando (Atletica Vicentina) ha eguagliato il suo personale a 2.16. Infine, la Arianna Battistella (Atletica Vicentina) ha saltato in 6.05 in lungo, mentre Emily Conte (Atletica Riviera del Brenta) vince sia nel lancio del martello (57.71) che nel disco (46.55).

RISULTATI UOMINI. 100 (+0.5): 1. Abdou Nourou Guene (Atl. Vicentina) 10”80 (campione regionale juniores e promesse), 2. Davide Guidolin (Atl. Vicentina) 10”88, 3. Giacomo Martellozzo (Cus Padova) 10”99. 400: 1. Alessandro Franceschini (Atl. Biotekna) 48”11 (campione regionale assoluto), 2. Michele Bertoldo (Atl. Vicentina) 48”29 (campione regionale promesse), 3. Giovanni Zalunardo (Team Treviso) 48”42. 3000 siepi: 1. Stefano Ghenda (Trevisatletica) 9’33”31 (campione regionale assoluto), 2. Pietro Sartore (Atl. Vicentina) 9’34”01 (campione regionale promesse), 3. Marco Meneghel (Vittorio Atletica) 9’50”89. 110 hs (-0.3): 1. Andrea Gatti (Ass. Atl. Nevi) 15”30 (campione regionale assoluto), 2. Marco Perbellini (Fondazione M. Bentegodi) 15”34, 3. Daniele Roverato (Ass. Atl. Nevi) 15”43 (campione regionale promesse). Asta: 1.Andrea Marin (Atl. Vicentina) 5.15 (campione regionale assoluto e promesse) 5.15, 2. Nicolò Toffanin (Atl. Biotekna) 4.85, 3. Lorenzo Verrati (Trevisatletica) 4.85. Lungo: 1. Carlo Santacà (Atl. Vicentina) 7.19/-0.9 (campione regionale assoluto), 2. Leonardo Verrati (Trevisatletica) 7.04/+1.1 (campione regionale promesse), 3. Davide Scanferla (Ass. Atl. Nevi) 7.03/+0.1. Disco: 1.Jacopo Bellin (Trevisatletica) 45.03 (campione regionale assoluto), 2. Lorenzo Crestani (Atl. Vicentina) 44.60, 3. Lorenzo Peccolo (Atl. Ponzano) 37.91 (campione regionale promesse). Giavellotto: 1.Marco Bernardi (Atl. Vicentina) 65.49 (campione regionale assoluto), 2. Matteo Orian (Atl. Biotekna) 63.96 (campione regionale promesse), 3. Michele Damiani (Fondazione M. Bentegodi) 61.29. 2000 allievi (gara di recupero): 1.Lorenzo Carta (Atl. Vicentina) 6’45”69. 200 (-1.5): 1. Loris Tonella (Atl. Biotekna) 21”93 (campione regionale assoluto), 2. Matteo Beria (Atl. Vicentina) 22”02, 3. Giacomo Martellozzo (Cus Padova) 22”05 (campione regionale promesse). 800: 1. Giovanni Lazzaro (Atl. Quinto Mastella) 1’51”23 (campione regionale assoluto), 2. Riccardo Tamassia (Trevisatletica) 1’51”33, 3. Miro Buroni (Trevisatletica), 9. Federico Lazzaro (Cus Padova) 1’56”57 (campione regionale promesse). 5000: 1. Massimo Guerra (Tornado) 14’37”99 (campione regionale assoluto), 2. Giacomo Esposito (Atl. San Biagio) 14’41”68, 3. Ruben Deola (Ana Atl. Feltre) 14’46”81 (campione regionale promesse). 400 hs: 1. Riccardo Ganz (Team Treviso) 54”02 (campione regionale assoluto), 2. Filippo A. Nicoletti (Assindustria Sport) 54”23, 3. Massimo Avitabile (Atl. Vicentina) 54”80, 6. Jacopo Longhin (Cus Padova) 56”18 (campione regionale promesse). Alto: 1. Manuel Lando (Atl. Vicentina) 2.16 (campione regionale assoluto e promesse), 2. Marcello Donadoni (Fondazione M. Bentegodi) 2.02, 3. Liyu Scarlassara (Atl. Vicentina) 1.94. Triplo: 1. Fabio Camattari (Atl. Biotekna) 14.94/-0.3 (campione regionale assoluto), 2. Mattia Ghiraldo (Ass. Atl. Nevi) 14.42/+2.2 (campione regionale promesse), 3. Mattia Brunello (Trevisatletica) 14.35/+2.6. Peso: 1. Andrea Caiaffa (Gs Fiamme Oro) 18.05 (campione regionale assoluto), 2. Luciano Boidi (Trevisatletica) 14.84, 3. Antonio Maset (Trevisatletica) 13.27, 6. Lorenzo Peccolo (Atl. Ponzano) 12.75 (campione regionale promesse). Martello: 1. Francesco Albicini (Fondazione M. Bentegodi) 54.61 (campione regionale assoluto e promesse), 2. Luca Marchiori (Assindustria Sport) 53.84, 3. Catalin Bodean (Atl. Vicentina) 52.12.

DONNE. 100 (+0.3): 1. Moillet Kouakou (Atl. Vicentina) 12”24 (campionessa regionale assoluta e promesse), 2. Giulia Barattini (Atl. Vicentina) 12”32, 3. Elena Nessenzia (Gs La Piave 2000) 12”40. 400: 1. Samantha Zago (Trevisatletica) 53”75 (campionessa regionale assoluta e promesse), 2. Laura Marotti (Atl. Vicentina) 55”72, 3. Matilde Morin (Cus Padova) 56”05. 1500: 1. Sharon Giammetta (Atl. Biotekna) 4’39”84 (campionessa regionale assoluta), 2. Sofia Terenziani (Atl. Verona Asd Pindemonte) 4’40”24, 3. Elisa Clementi (Atl. Vicentina) 4’43”38, 4. Miriam Sartor (Atl. Ponzano) 4’47”02 (campionessa regionale promesse). 3000 siepi: 1. Eleonora Lot (Atl. Ponzano) 11’12”74 (campionessa regionale assoluta), 2. Maddalena Fontana (Atl. Vicentina) 11’40”45 (campionessa regionale promesse), 3. Ilaria Ballarin (Atl. Riviera del Brenta) 11’55”77. 100 hs (+0.7): 1. Elena Nessenzia (Gs La Piave 2000) 14”71 (campionessa regionale assoluta), 2. Alice Lunardon (Atl. Riviera del Brenta) 14”74, 3. Greta Brugnolo (Atl. Riviera del Brenta) 14”75, 6. Scilla Benussi (Atl. Riviera del Brenta) 15”44/+1.2 (campionessa regionale promesse). Alto: 1.Rachele Bovo (Atl. Riviera del Brenta) 1.72 (campionessa regionale assoluta e promesse), 2. Giulia De Marchi (Atl. Vicentina) 1.72, 3. Ilaria Varago (Team Treviso) 1.66. Peso: 1. Gloria Gollin (Atl. Vicentina) 12.65 (campionessa regionale assoluta e promesse), 2. Maya Caon (Atl. Vicentina) 12.20, 3. Elena Bosco (Team Treviso) 11.49. 200 (-1.3): 1. Elisa Visentin (Atl. Biotekna) 23”99 (campionessa regionale assoluta), 2. Moillet Kouakou (Atl. Vicentina) 24”84 (campionessa regionale promesse), 3. Elena Santorini (Atl. Vicentina) 25”20. 800: 1. Alice Giuliana Gaspa (Trevisatletica) 2’14”64 (campionessa regionale assoluta e promesse), 2. Matilde Prati (Fondazione M. Bentegodi) 2’14”64, 3. Francesca Comiotto (Gs La Piave 2000) 2’16”06. 5000: 1. Sharon Giammetta (Atl. Biotekna) 17’12”74 (campionessa regionale assoluta), 2. Agnese Carcano (Atl. Verona Asd Pindemonte) 17’34”85, 3. Giulia Marangon (Atl. Vicentina) 17’43”55. 400 hs: 1. Alice Muraro (Atl. Vicentina) 58”92 (campionessa regionale assoluta e promesse), 2. Mariasole Muraro (Atl. Vicentina) 1’01”33, 3. Matilde Morin (Cus Padova) 1’02”59. Asta: 1. Elisa Molinarolo (Atl. Riviera del Brenta) 4.45 (campionessa regionale assoluta), 2. Maristella Grosselle (Atl. Riviera del Brenta) 3.75, 2. Francesca Bellon (Atl. Vicentina) 3.72, 2. Chiara Centenaro (Audace Noale) 3.75, 6. Giulia Doria (CorpoLibero Athletics Team) 3.40 (campionessa regionale promesse). Lungo: 1. Arianna Battistella (Atl. Vicentina) 6.05/+1.5 (campionessa regionale assoluta), 2. Lucrezia Sartori (G.A. Bassano) 5.78/-0.2 (campionessa regionale promesse), 3. Marta Chiarotto (Cus Padova) 5.72/+0.6. Disco: 1. Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta) 46.55 (campionessa regionale assoluta), 2. Tarè Miriam Bergamo (Assindustria Sport) 45.15, 3. Anna Bonato (Assindustria Sport) 43.16 (campionessa regionale promesse). Giavellotto: 1. Adele Toniutto (Team Treviso) 45.56 (campionessa regionale assoluta e promesse) 45.56, 2. Margherita Randazzo (Assindustria Sport) 42.80, 3. Angela Brandstetter (Atl. Vicentina) 40.36. Martello: 1. Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta) 57.71 (campionessa regionale assoluta), 2. Anna Bonato (Assindustria Sport) 52.59 (campionessa regionale promesse) 52.59, 3. Serena Della Valentina (Atl. Riviera del Brenta) 49.67.