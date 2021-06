Atletica, CSI Atletica Provincia di Vicenza vince il campionato di società al femminile

Grandi risultati per l’atletica vicentina nel weekend di Abano Terme dedicato alla categoria Cadetti. Il CSI Atletica Provincia di Vicenza ha vinto il campionato di società su pista a livello femminile ed è arrivata seconda a livello maschile, battuta soltanto dall’Atl-Etica San Vendemiano.

Vicenza si è imposta a squadre sull’Atletica San Bonifacio-Vadalpone e sull’Atletica Expandia Atl. Insieme. Tra gli exploit della squadra vicentina, si segnala il nuovo personale nel lancio del peso per Sarah Bernardinello, per la prima volta sopra ai 12 metri (12.02). Vittoria anche per Simone Vallortigara nei 2000 metri, mentre sono arrivate medaglie d’argento per Riccardo Donà nel lancio del disco, Angela Picariello nel salto in alto, Diletta De Cao nel salto triplo, Irene Fabris nel lancio del giavellotto. Bronzo invece per la staffetta 4×100 femminile.

La CSI Atl. Provincia di Vicenza non è stata l’unica tra le formazioni beriche a raccogliere risultati. L’Atletica Breganze ha vinto nel lancio del martello maschile con Thomas Lazzaretto; nella stessa gara, il Marconi Cassola ha portato a casa un bronzo con Eduard Ionut Susnia. Rachele Pelos, in rappresentanza dell’Atletica Marostica, ha vinto nei 1200 siepi, mentre l’Atletica Schio ha avuto due medaglie da Chiara Dal Maso, vincente nel salto triplo e argento negli 80 ostacoli. Infine, tre medaglie per l’US Summano di Piovene Rocchette: l’argento nel salto in lungo maschile di Matteo Zattra e i bronzi di Giovanni Camerin nei 100 metri ad ostacoli maschili e di Giada Dal Santo nel triplo.

Di seguito tutti i risultati del weekend.

RISULTATI. CADETTI. 300: 1. Samuel Favaretto (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 38”12, 2. Emanuele Bovi (Atl. San Bonifacio-Valdalpone) 38”45, 3. Tommaso Marchiori (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 38”72. 2000: 1. Simone Vallortigara (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 6’17”34, 2. Giovanni Bresolini (Atl. San Bonifacio-Valdalpone) 6’17”98, 3. Alessio Reato (La Fenice 1923 Mestre) 6’18”36. 1200 siepi: 1. Raffaele Faronato (Coin Venezia) 3’38”44, 2. Pietro Galati (Assindustria Sport) 3’40”57, 3. Nicodemo Desidera (Atl. Riviera del Brenta) 3’41”93. 100 hs (-0.8): 1. Lorenzo Stoppato (Vis Abano) 14”89, 2. Emmanuele Camporese (Assindustria Sport) 15”06, 3. Giovanni Camerin (Us Summano) 15”08. Asta: 1. Mattia Beda (Corpolibero Athletics Team) 4.25, 2. Leonardo Bigotto (Corpolibero Athletics Team) 3.70, 3. Federico Neri (Assindustria Sport) 3.70. Lungo: 1. Giacomo Rottin (Atl. Villorba) 6.40 (+1.0), 2. Matteo Zattra (Us Summano) 6.25 (+1.0), 3. Michele Grigoli (Pol. Lib. Lupatotina) 6.18 (+0.8). Disco: 1. Mattia Massella (Pol. Lib. Lupatotina) 31.81, 2. Riccardo Donà (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 30.48, 3. Alvise Tomassini (Coin Venezia) 27.07. Martello: 1. Thomas Lazzaretto (Asi Atl. Breganze) 43.48, 2. Mattia Massella (Pol. Lib. Lupatotina) 40.93, 3. Eduard Ionut Susnia (Gs Marconi Cassola) 35.30. 4×100: 1.Atl. Biotekna (De Angeli, Bellin, Giacobbe, Vian) 46”10, 2. Gs Fiamme Oro 46”95, 3. ATL-Etica San Vendemiano 46”96.

CADETTE. 300: 1. Rebecca Agbortabi (Trevisatletica) 39”61, 2. Elena Cambiolo (Atl. San Bonifacio-Valdalpone) 41”16, 3. Daphne Cordioli (Expandia Atl. Insieme Verona) 42”08. 2000: 1. Denise Marinello (Atl. Jesolo Turismo) 6’59”82, 2. Maddalena Vedova (Coin Venezia) 7’17”47, 3. Greta Zenari (Atl. San Bonifacio-Valdalpone) 7’25”08. 1200 siepi: 1. Rachele Peloso (Atl. Marostica Vimar) 4’06”98, 2. Amelie Candeago (Athletic Club Firex Belluno) 4’07”26, 3. Sara Pistritto (Gs Fiamme Oro Padova) 4’07”41. 80 hs (-0.6): 1. Giorgia Zambon (Gs La Piave 2000) 12”02, 2. Chiara Dal Maso (Atl. Schio) 12”54, 3. Beatrice Buso (Trevisatletica) 12”56. Alto: 1. Chiara Da Pra (Atleticadore-Giocallena Asd) 1.56, 2. Angela Picariello (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 1.53, 3. Elena Veronese (Atl. Ovest Vicentino) 1.53. Triplo: 1. Chiara Dal Maso (Atl. Schio) 11.42 (+0.8), 2. Diletta De Cao (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 10.59 (+1.2), 3. Giada Dal Santo (Us Summano) 10.57 (+0.6). Peso: 1. Sarah Bernardinello (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 12.02, 2. Sofia Dall’O’ (Virtus Este) 11.06, 3. Sofia Benedetta Piovesan (Atl. Piovesan) 11.03. Giavellotto: 1. Sofia Benedetta Piovesan (Atl. Ponzano) 31.07, 2. Irene Fabris (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 30.09, 3. Aurora Zullato (Discobolo Atl. Rovigo) 29.74. 4×100: 1.Atl. San Bonifacio-Valdalpone (Errante Parrino, Ugboma Nwike, Confente, Cambiolo) 49”11, 2. Expandia Atl. Insieme 50”06, 3. Csi Atl. Provincia di Vicenza 50”50.