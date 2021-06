Atletica, ad Abano il Campionato Regionale Cadetti

Questo weekend, allo Stadio delle Terme di Abano, torna l’atletica leggera con il Campionato Regionale Cadetti di società. Saranno più di 900 gli atleti in gara tra maschili e femminili a caccia di titoli, per una delle rassegne sportive più attese della stagione. La manifestazione inizierà sabato alle 15, per poi riprendere domenica alle 14:30. La competizione è aperta anche ai migliori dodici atleti delle graduatorie regionali che non siano già impegnati nel campionato di società.

Non sarà comunque l’unico appuntamento delfine settimana: domenica 20 giugno tornerà infatti la Cansiglio Run, manifestazione di trail running per sentieri e stradine dell’altopiano che si terrà tra Treviso, Belluno e Pordenone. 1200 iscritti alle tre gare: quella Fidal si articolerà sui 30 km, ma gli atleti si potranno cimentare anche sui 42 e sui 16 km. Si tratta della quinta edizione dopo la sospensione dell’anno scorso a causa della pandemia. Partenza e arrivo al rifugio Sant’Osvaldo, con la gara sui 42 km che scatterà alle 8, quella sui 30 alle 8.30 e, infine, quella sui 16 km alle 9.15.

Infine, a Cles, in provincia di Trento, toccherà alla rappresentativa regionale Allievi del Veneto sfidare le rappresentative di Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, in un meeting che sarà il banco di prova in vista dei campionati italiani allievi, previsti tra tre settimane a Rieti. La rappresentativa sarà composta dai seguenti atleti:

ALLIEVI. 100: Loris Tonella (Atl. Biotekna), Davide Rezzadori (Fondazione M. Bentegodi). 1500: Edoardo De Bortoli (Asd Bunker Sport), Andrea Botteon (Vittorio Atletica). 400 hs: Luca Ostanello (Asd Bunker Sport), Lorenzo Boldrin (Vis Abano). Alto: Simone Corona (Atl-Etica San Vendemiano), Andrea Pozza (Atl. Vicentina). Peso: Andrea Crestani (Atl. Vicentina), Enrico Busato (Atl. San Biagio). 4×100: Filippo Padovan (Atl. Vicentina), Matteo Sguotto (Fiamme Oro Padova), Rezzadori, Tonella. ALLIEVE. 100: Arianna Bacelle (Assindustria Sport), Stella Agostini (Assindustria Sport). 1500: Matilde Prati (Fondazione M. Bentegodi), Elisa Clementi (Atl. Vicentina). 400 hs: Francesca Carta (Vis Abano), Anna Schenal (Ana Atl. Feltre). Lungo: Laura Franceschi (Assindustria Sport), Agnese Sofia Camurri (Atl. Vicentina). Giavellotto: Sofia Panzarin (Atl. Vicentina), Anna Raimondi (Coin Venezia). 4×100: Arianna Zuin (Atl. Riviera del Brenta), Giada Volpato (Atl. Riviera del Brenta), Bacelle, Agostini.