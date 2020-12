ATER VICENZA – Recuperati 162 alloggi sfitti, pronti alla riassegnazione

Il Covid ha rallentato tutto, cantieri e programmazione, ma non ha comunque fermato l’attività dell’Ater di Vicenza e il bilancio di fine 2020 è positivo per tanti aspetti. In primis per il recupero degli alloggi sfitti. Dal 1° gennaio 2020 ne sono stati ripristinati 162, di questi 137 già riassegnati, per una spesa di circa 1 milione 700 mila euro: si tratta di appartamenti riconsegnati dagli inquilini o comunque rientrati nel patrimonio Ater, risistemati dall’Azienda vicentina e messi nuovamente a disposizione delle famiglie in attesa di un alloggio popolare. L’Ater sta inoltre intervenendo su altri 47 alloggi che saranno riassegnati nei prossimi mesi, tra dicembre e gennaio, portando quindi il totale a 209 (162+47) a fine 2020. Si lavora in città e in provincia: a Vicenza quest’anno ne sono stati ripristinati 54 (46 già riassegnati ai nuclei familiari in difficoltà) mentre altri 14 sono in fase di ripristino, a Schio rimessi a disposizione 24, a Lonigo 8, a Chiampo 7, a Thiene 6, a Bassano sono in corso lavori su 6 alloggi.

“Sono numeri importanti – precisa il Presidente di Ater Vicenza Valentino Scomazzon – sul totale di 4.254 alloggi, di sfitti su cui dobbiamo ancora intervenire ne restano 213, che rappresentano circa il 5%. In realtà la percentuale di appartamenti da ripristinare è ancora più bassa, più o meno del 2%, considerando che nei 213 alloggi sfitti sono inseriti 46 appartamenti in attesa di finanziamento regionale, sui quali non è possibile intervenire prima dell’assegnazione del contributo, e gli alloggi di via Trozzetti a Bassano del Grappa per i quali si dovrà definire un piano di recupero. Inoltre fanno parte dei 213 sfitti tutti gli interventi che per stato di vetustà o condizioni del fabbricato richiederebbero ingenti risorse economiche ma anche tempi lunghi per il recupero”.

Negli ultimi cinque anni, 2015-2020, sono 805 gli alloggi ripristinati dall’Ater e riassegnati agli inquilini. L’Azienda vicentina conta un patrimonio immobiliare di 4.254 alloggi suddivisi in 77 comuni della Provincia, tra questi 1.172 in Comune di Vicenza, 438 a Schio, 401 a Bassano del Grappa, 256 a Valdagno, 194 a Thiene, 139 a Piovene Rocchette, 116 ad Arzignano, 111 a Noventa Vicentina, 96 a Montecchio Maggiore. “L’Ater, ente pubblico economico strumentale della Regione Veneto, grazie all’organizzazione interna – continua il Presidente Scomazzon – lavora sul territorio con un approccio che garantisce, anche nella tempistica, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e di questo devo ringraziare tutta la struttura aziendale”.

Anche il dato della morosità corrente, relativa a pagamenti in ritardo o dilazionati, e pregressa, posizioni debitorie affidate al servizio legale per il recupero, conferma il buon lavoro svolto dall’Ater, con percentuali decisamente basse. La buona gestione amministrativa dell’Azienda infatti ha portato ad avere solo 94 posizioni di morosità con incarico al servizio legale Ater ancora aperte, di queste meno del 50% riguardano gli assegnatari, il resto si riferisce ad ex inquilini che hanno lasciato indietro una posizione debitoria. Sul totale degli alloggi occupati quindi rappresenta poco oltre l’1%. Di media l’Ater nel periodo 2018-2020 ha recuperato con l’avvocatura circa 160mila euro l’anno tra canoni e spese legali e nel 2020, dato aggiornato ad inizio novembre, è già rientrata per 163mila euro, nonostante le difficoltà legate al periodo Covid. “I casi di morosità affidati al servizio legale hanno una percentuale molto bassa sul totale degli alloggi gestiti – conclude il Presidente Scomazzon – ma intendiamo procedere nel recupero di quanto dovuto. Gli assegnatari hanno la fortuna di abitare in un alloggio di edilizia residenziale pubblica, con un canone di locazione calcolato sulla base della loro situazione reddituale. Per una questione di equità e per rispetto dell’utenza che non ha debiti con l’Azienda, andremo fino in fondo con gli incarichi legali nel recuperare gli importi dovuti”.

Anche la cosiddetta morosità corrente, che non necessita di incarico legale perché gli inquilini, pur se in ritardo, stanno pagando o hanno comunque chiesto e ottenuto di effettuare un versamento dilazionato, è decisamente limitata. Nel bilancio consuntivo del 2019 si tratta di una cifra pari a 281.960 euro che corrisponde al 4,19%.