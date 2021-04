Ater Vicenza, consegna cantiere a Tezze di Arzignano per la costruzione di una palazzina

Consegna del cantiere di Ater Vicenza nei giorni scorsi ad Arzignano per la costruzione di un edificio di 12 alloggi da destinare alla locazione a canone sociale, in località Tezze, Lottizzazione Mure, come da protocollo di intesa sottoscritto nel 2018 tra l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica e il Comune di Arzignano. Progetto esecutivo approvato lo scorso anno dall’Ater vicentina che investirà nell’opera circa 2 milioni 13 mila euro, la tempistica stimata per la costruzione della palazzina è fissata in poco più di un anno (390 giorni da contratto) e ieriil Presidente Ater Valentino Scomazzon e il Sindaco di Arzignano Alessia Bevilacqua hanno effettuato un sopralluogo sul sito del cantiere a Tezze.

“C’è grande soddisfazione nell’aver completato l’iter progettuale dell’intervento e nell’essere partiti concretamente nella realizzazione dell’opera con la consegna del cantiere – spiega Valentino Scomazzon, Presidente Ater Vicenza – era da tempo che se ne parlava, abbiamo predisposto anche alcune modifiche in corso d’opera sull’ubicazione del sito, come richiesto dall’Amministrazione Comunale precedente con cui abbiamo sottoscritto il protocollo di intesa. A dimostrazione dell’attenzione che Ater pone da sempre al territorio vicentino e alla collaborazione con le amministrazioni locali”.

La palazzina verrà realizzata dall’Azienda vicentina sul terreno concesso gratuitamente dal Comune di Arzignano nella Lottizzazione Mure: 2.458 metri quadrati complessivi con potenzialità edificatoria di massimo 5.351 metri cubi. Da progetto sono previsti tre piani fuori terra, il primo e il secondo ad uso residenziale ospiteranno sei alloggi ciascuno mentre al piano terra sono ubicati i vani tecnici, le cantine e i posti auto. Tutti i piani sono serviti da un vano scala e ascensore. I 12 alloggi avranno diverse metrature per rispondere meglio alle esigenze delle famiglie in attesa di una casa a cui saranno destinati: 4 alloggi di circa mq. 47 utili con una camera da letto; 4 alloggi da circa mq. 58 utili con due camere da letto (una singola e una doppia); 4 alloggi da circa mq. 64 utili con due camere da letto (due doppie).

“Questo importante investimento dell’Ater – dichiara il sindaco di Arzignano Alessia Bevilacqua – consentirà di creare offerta abitativa qualificata nella frazione di Tezze. E’ un progetto che ci sta particolarmente a cuore perché permette alle famiglie di avere un’opportunità abitativa a Tezze. Abbiamo passato un anno difficile ma Ater, che ringrazio, riuscirà ora a concretizzare il progetto. Sono 12 nuovi alloggi popolari che rispondono ad una necessità per Tezze e la loro tipologia è stata predisposta sulla base delle esigenze delle famiglie, composte per lo più da nuclei di uno, due o tre persone, che sono in graduatoria in attesa di una casa”.

Sono circa un’ottantina le domande di un alloggio erp ad Arzignano da ultima graduatoria.