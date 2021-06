Ater – Scomazzon confermato presidente

Nuovo Consiglio di Amministrazione per l’Ater di Vicenza. La Regione Veneto ha provveduto nei giorni scorsi alla nomina dei componenti e successivamente alla costituzione dei nuovi Cda delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale, giunti alla naturale scadenza del mandato.

Alla guida dell’Ater della Provincia di Vicenza è stato riconfermato il Presidente uscente Valentino Scomazzon, già ai vertici dell’azienda dal 2011 e Vice Presidente dal 2006 al 2010.

Per quanto riguarda gli altri due componenti del Cda, la Regione Veneto ha scelto in parte la continuità. Oltre al Presidente Scomazzon infatti, c’è stata la riconferma del consigliere Ingrid Bianchi, al secondo mandato. A loro si aggiunge come nuovo componente Andrea Cecchellero, già primo cittadino e attuale vicesindaco di Posina: alla prima seduta del Cda è stato nominato, all’unanimità, Vice Presidente dell’Ente.

Insediato quindi il nuovo Consiglio, l’Ater continua ad operare in città e provincia nella strada già tracciata, con l’obiettivo primario di assicurare un alloggio alle persone in difficoltà e garantire il diritto alla casa a chi ne ha veramente bisogno.

“Ringrazio la Regione Veneto, in particolare il Presidente Luca Zaia, la Giunta e il Consiglio Regionale, per la rinnovata fiducia – dichiara il Presidente di Ater Vicenza Valentino Scomazzon – credo che con la riconferma si sia voluto premiare il lavoro di questi anni, un riconoscimento che va all’Azienda nel suo complesso e a tutti i dipendenti di Ater, per il lavoro svolto e per i risultati raggiunti. Ci accomuna la voglia di dare risposte alla gente che ne ha bisogno e anche il voto unanime in Cda per la scelta del Vice Presidente Cecchellero dimostra la compattezza e lo spirito di squadra che da sempre ci contraddistingue. Adesso si riparte, anzi si continua a lavorare con le priorità ben chiare: completare i cantieri già avviati e programmare gli interventi dei prossimi anni. Progetti che dovranno coinvolgere tutto il territorio vicentino e in particolare le zone in cui si fa maggiormente sentire l’emergenza abitativa”.

L’Ater di Vicenza gestisce circa 4.260 alloggi in 78 Comuni e affianca una decina di Amministrazioni comunali convenzionate con l’Azienda (Arzignano, Bassano, Camisano Vicentino, Carrè, Creazzo, Lonigo, Marano Vicentino, Thiene, Valbrenta, Zugliano) nella gestione contabile e amministrativa del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale.