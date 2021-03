AstraZeneca è sicuro, via libera dell’EMA

In aggiornamento

È arrivato il verdetto: AstraZeneca è sicuro. Lo ha dichiarato l’EMA, riunito in seduta straordinaria ad Amsterdam, dopo il blocco alla somministrazione del vaccino imposto da 16 paesi europei. Nella conferenza stampa finale delle 17, i vertici dell’Ente europeo di farmacovigilanza hanno stabilito che non ci fosse effettiva correlazione tra evento avverso e prodotto farmaceutico (si parla di 11 casi di trombosi cerebrale del seno traverso su 5 milioni di somministrazioni). L’EMA ha annunciato AstraZeneca è “efficace e sicuro” e che “protegge le persone dal Covid-19”. L’agenzia aggiunge che il “rapporto rischio / beneficio è favorevole” e che “Non è associato a un sovrappeso di eventi di coaguli di sangue”, ha detto.

Lo stop ad AstraZeneca, in Italia, ha portato a 200mila dosi non somministrate, cifra che verrà recuperata, secondo il Governo, in 15 giorni. Il danno d’immagine per il vaccino di Oxford però, nonostante le rassicurazioni, sembra inevitabile: ci si aspetta la popolazione reagisca aumentando l’esitazione vaccinale, con il rischio di non riuscire a rispettare il piano secondo il quale entro settembre l’80% degli italiani dovrà essere vaccinato.