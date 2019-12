Astra Claus, dal 25 al 28 dicembre

Astra Claus, il festival di Natale, nasce da un’idea di due dei festival vicentini più partecipati delle ultime estati, Jamrock Festival e Lumen Festival.

Le due realtà hanno unito le forze per organizzare, in collaborazione con il Comune di Vicenza, un “winter festival”, dal 25 al 28 dicembre, dalle 18, pensato prima di tutto come un occasione di ritrovo, in un periodo dell’anno dove moltissime persone tornano in città per le feste e hanno voglia di stare assieme.

Il festival si terrà all’interno del piazzale del Polo Universitario e del Teatro Astra in contra’ Barche, parzialmente al coperto. Ingresso: 1 euro.

L’iniziativa è stata presentata oggi dal consigliere comunale con delega alle politiche giovanili Jacopo Maltauro, e da Matteo Graser del Lumen Festival.

“Astra claus 2019 è il primo festival natalizio dedicato ai più giovani – ha dichiarato il consigliere comunale con delega alle politiche giovanili Jacopo Maltauro -. Un’assoluta novità che va ad arricchire e ad inserirsi nel già ricco e disteso programma di eventi che l’amministrazione del Comune di Vicenza ha deciso di proporre e realizzare in occasione delle imminenti feste. Dalle luminarie, ai mercatini, all’albero vero in piazza dei Signori: tutti investimenti importanti che con coraggio il Comune ha deciso di fare per regalare il Natale più bello e conviviale possibile. Astra claus si inserirà proprio in questo meraviglioso contesto con la finalità di creare momenti di festa per i giovani, per avvicinarli alla tradizione del Natale in modo “innovativo” e per offrire loro un’occasione per stare in compagnia, dalla notte di Natale a sabato 28 dicembre. Offerte musicali diverse, vin brulè e buon cibo per trascorrere un meraviglioso Natale. Un ringraziamento agli organizzatori, alle associazioni ParRock e Jamrock e a tutti i volontari che stanno lavorando e che hanno ideato per la realizzazione di questa nuova occasione natalizia, da delegato alle politiche giovanili non posso che ritenetemi soddisfatto e contento che la nostra città stia diventando sempre più teatro di eventi”

“Astra Claus, sulla scia dell’esperienza dei festival estivi – dichiara Matteo Graser del Lumen Festival -, vuole offrire una nuova occasione di socialità e regalare alla città ulteriori momenti di partecipazione collettiva che contribuiscono a rendere ancora più bella e sempre più viva Vicenza”.

Grazie al lavoro e all’impegno di decine di volontari e alla totale assunzione del rischio economico da parte di Jamrock e Lumen, l’evento regalerà alla città quattro serate musicali a due passi dal centro storico.

Per l’occasione sarà allestita una tensostruttura riscaldata dove si esibiranno tutti gli artisti del festival e dove il pubblico potrà ritrovarsi a brindare con vin brulè, bombardini, birrette, spitz, cocktail e tanto altro.

In perfetto stile estivo, saranno quattro serate di auguri e festeggiamenti con musica live e dj set.

Aprirà le danze, la sera del 25 dicembre, il live scatenato dell’OPB assieme a DJ Moris.

Il 26 dicembre dopo le “fatiche natalizie” sarà la serata del funk con il live dei Vertical, di dJ Dax e di Entalpia.

Il 27 dicembre ricomincia il weekend e si balla ancora con un grandissimo ospite: dj Populous assieme ai ragazzi del From Disco to Disco.

Sabato 28 dicembre il festival si chiuderà con un altro grande ospite, dj Spiller, che con i ragazzi di Lumen Soundsystem e Franky Suleman faranno ballare e saltare tutti presenti per l’ultima serata del festival.