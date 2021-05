Assistenza di emergenza nei neonati: al San Bassiano arriva un manichino simulatore

Essere sempre pronti per intervenire con la massima tempestività qualora il neonato, subito dopo il parto, manifesti qualche problema: per chi lavora in Pediatria questa è da sempre una priorità e da oggi medici e infermieri del San Bassiano possono contare su un prezioso strumento in più. Si tratta di un manichino simulatore, con le dimensioni di un neonato, sul quale medici e infermieri del reparto potranno esercitarsi sulle principali metodiche di intervento. A donare l’apparecchiatura, del valore di circa 4.000 mila euro, è stata ABAM Onlus, Associazione per i Bambini Affetti da Malformazioni congenite.

Punto di forza di questo speciale manichino è proprio l’estrema precisione nel replicare le caratteristiche tipiche del neonato: questo consente al personale di esercitarsi sulla sequenza e sui tempi delle manovre rianimatorie e assistenziali, migliorando allo stesso tempo la coordinazione e la comunicazione tra l’equipe.

«Questa donazione ci sarà particolarmente utile – sottolinea la dott.ssa Laura Ghiro, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria del San Bassiano -. Quello per la formazione continua è infatti un impegno che portiamo avanti con particolare attenzione, anche se nelle fasi più acute dell’emergenza Covid abbiamo dovuto sospendere questo tipo di attività. Nei prossimi mesi, però, torneremo a organizzare i corsi di rianimazione per il personale di sala parto, che normalmente svolgiamo 3 o 4 volte l’anno. Inoltre in collaborazione con la Pediatria di Santorso e il Pronto Soccorso di Bassano abbiamo in programma un’iniziativa rivolta in particolare a medici e infermieri del 118, relativa alla gestione degli occasionali parti al di fuori dell’ospedale, nel caso in cui il neonato manifesti qualche problematica».

Una donazione utile, quindi, che sottolinea l’attenzione di ABAM Onlus anche nei confronti dell’ospedale di Bassano: «Come Associazione – spiega il presidente Paolo Bassan – abbiamo diverse realtà del territorio bassanese che ci stanno sostenendo. Una di queste è la ditta Masters Srl di Bassano che da anni aiuta Abam e che ha subito sposato questo progetto: siamo dunque lieti, con questa donazione, di iniziare la nostra collaborazione anche con il San Bassiano, ampliando così gli orizzonti di azione della nostra Onlus. Un’ottica di apertura che, in questo anno di pandemia, ha infatti visto Abam in prima linea anche per fronteggiare le emergenze determinate dalla pandemia negli ospedali di Vicenza, Noventa Vicentina ed Asiago. C’è ancora moltissimo da fare, ma i nostri sostenitori lo sanno e sono sempre al nostro fianco».

«Ringrazio l’Associazione ABAM Onlus per questa iniziativa generosa, che conferma ancora una volta la grande disponibilità del tessuto imprenditoriale bassanese – sottolinea il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza -. Questa nuova dotazione sarà uno strumento in più grazie al quale il nostro personale potrà essere sempre meglio preparato ad affrontare le situazioni di emergenza inerenti i neonati, grazie anche a iniziative di formazione che vedranno coinvolti insieme reparti diversi di Bassano, ma anche gli specialisti di Bassano e Santorso insieme. Anche la formazione, infatti, rappresenta un terreno comune sul quale intendiamo rafforzare la collaborazione tra i nostri ospedali».