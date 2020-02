Asserragliato in casa minaccia la moglie con un’accetta

Alle 5 di questa mattina, la centrale operativa dei carabinieri di Bassano del Grappa, viene allarmata da una telefonata di un medico che riferisce che si sta recando a casa di una famiglia residente nel marosticense, in quanto un uomo sembra aver perso il controllo di sé e minaccia la moglie con un’accetta. L’operatore del 112 raccomanda all’uomo di non andare in quell’abitazione ma di attendere l’arrivo delle pattuglie in servizio affinché possa essere valutata bene la reale situazione di pericolo che nel frattempo si poteva essere creata. Giungevano quindi sul posto diversi equipaggi dell’Arma che constatavano che un uomo sui 70anni, si era asserragliato in camera da letto e non rispondeva alle loro domande ed inviti a ragionare. Con sé, un’accetta. A quel punto, la zona veniva isolata e si richiedeva l’intervento del “Negoziatore”, un militare dei carabinieri specializzato nel gestire delicati conflitti ricorrendo non alla forza ma a metodi persuasivi, che utilizza il dialogo con le persone per ricondurle alla ragione, evitando conseguenze più gravi. L’uomo, soffre di crisi depressive ed è malato. Il negoziatore inizia quindi ad instaurare una conversazione con quest’uomo e dopo un pò di tempo, quest’ultimo inizia a rispondere e si instaura un rapporto di fiducia, che induce l’anziano a lasciare da parte l’arma e a consegnarsi ai militari.