Assembramenti, verso nuove restrizioni regionali

Preoccupazione e disappunto per il comportamento dei molti cittadini che nell’ultimo fine settimana hanno affollato i centri storici sono stati condivisi dai sindaci dei Comuni capoluogo del Veneto con il presidente Zaia, che ha voluto consultarli in videoconferenza in vista di nuove probabili restrizioni.

“Mi sono unito alla censura espressa dal Governatore rispetto a tali comportamenti – ha commentato il sindaco Francesco Rucco – e ho espresso il mio appoggio all’introduzione di eventuali provvedimenti che scoraggino chi si ostina a non capire la gravità della situazione. Detto questo, sarebbe importante operare a livello nazionale come in Germania, dove a misure anche molto radicali corrispondono ristori immediati per chi, per effetto delle restrizioni, è costretto a limitare la propria attività”.

La videoconferenza voluta dal Governatore è stata anche l’occasione per fare il punto della situazione città per città.

Il sindaco Rucco ha messo in evidenza l’ottimo riscontro ottenuto dall’allestimento del punto tamponi in Fiera e dalla gestione in sicurezza dei mercati nel rispetto della normativa regionale.

In vista del prossimo fine settimana il sindaco farà anche un punto con il prefetto per quanto riguarda i check point in centro storico delle forze dell’ordine per informare i cittadini sulle restrizioni in atto.