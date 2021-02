Assegno prenatale: 1.000 euro per ogni nuovo nato di Asiago

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Il Comune di Asiago rientra tra gli ambiti territoriali sociali che potranno usufruire dell’Assegno Prenatale, l’intervento frutto della delibera della Regione Veneto a sostegno della famiglia e della natalità.

Un provvedimento rivolto alle famiglie con una nuova nascita avvenuta dal 19 agosto scorso in poi, utile a dare supporto economico per le spese fondamentali nei primi mesi di vita del bambino.

I cittadini interessati ad accedere al bando, dovranno dimostrare di essere residenti ad Asiago, di essere cittadini europei o in possesso di regolare permesso di soggiorno, di non avere carichi penali pendenti e di possedere un ISEE per minorenni inferiore a 40 mila euro.

Le domande potranno essere presentate, fino al dodicesimo mese di vita del neonato, rivolgendosi all’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Asiago e, ad ogni famiglia che godrà dei requisiti, sarà riconosciuto un contributo di 1000 euro per ogni bambino nato, nei limiti delle disponibilità assegnate e trasferite dalla Regione, fino a esaurimento fondi.

Il contributo sarà raddoppiato se nel nucleo familiare sono presenti uno o più minori, fino a 6 anni d’età, riconosciuti disabili gravi ai sensi della “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

Il richiedente, il cui nucleo abbia i requisiti per accedere all’assegno prenatale, può presentare domanda fino al 18 febbraio 2021,nelle seguenti modalità: ON LINE accedendo al portale dedicato https://bassanosociali.cloud.softech-engineering.it/BASSANOUNIONE_UserLogin/LoginUser.aspx,

oppure presentando la domanda direttamente all’Ufficio Politiche Sociali che riceve su appuntamento telefonando al numero 0424/600280.