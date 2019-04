Assegnata la custodia di sette parchi e aree verdi

Sono stati assegnati i servizi di apertura, chiusura, custodia, sorveglianza, pulizia, piccola manutenzione dei parchi gioco di via Cadamosto, via Dell’Ippodromo, via Adenauer, via Rossini, via Mameli, del parco di villa Tacchi e dell’area verde di via Europa. La gestione per un anno, a partire dall’1 aprile 2019, è stata affidata a Gabbiano 2.0 società cooperativa sociale con sede a Vicenza, in via Vecchia Ferriera 22, per un impegno economico a carico del Comune di 168.210 euro.

Il servizio è stato studiato in modo dettagliato, personalizzato per ciascun parco o area verde, per garantire risposta alle criticità riscontrate a seguito dei sopralluoghi effettuati dal vicesindaco alla fine del 2018.

Il servizio prevede quindi l’apertura e la chiusura per 362 giorni l’anno dei parchi recintati, la custodia e la sorveglianza giornaliera personalizzata di ciascun parco, la pulizia dei parchi e dei servizi igienici, il riordino giornaliero, la piccola manutenzione, la fornitura di materiale d’uso e di attrezzature per la pulizia.

C’erano venerdì nel parco di via Cadamosto, nel quartiere del Villaggio del Sole, alcuni custodi di Gabbiano 2.0, accompagnati dal responsabile Luca Sinigallia, che prestano servizio nei parchi, accolti dal vicesindaco Matteo Tosetto. E’ stata l’occasione anche per annunciare la sistemazione del parco di via Cadamosto a cura del Gruppo Alpini Sarfatti di Villaggio del sole.

“Il primo di aprile ha preso il via la gestione di sette parchi a cura del Gabbiano 2.0 che si occuperà di custodia, sorveglianza, pulizia, riordino e fornitura di materiale d’uso e attrezzatura – ha spiegato il vicesindaco Matteo Tosetto -. Con il bando abbiamo aumentato le ore di vigilanza per garantire maggior sicurezza in particolare in primavera ed estate quando i parchi sono più utilizzati, senza però trascurare il periodo autunno-inverno. I custodi saranno riconoscibili perchè indosseranno pettorine e si occuperanno anche di effettuare la piccola manutenzione che consentirà di intervenire rapidamente nel caso di danneggiamenti minori. Da oggi il parco giochi – prosegue l’assessore – si presenta in un miglior stato grazie al gruppo Alpini Sarfatti che ha effettuato la manutenzione dei servizi igienici, ricavando una stanza per la custodia degli attrezzi, e della tinteggiatura e che si rende disponibile anche ad effettuare altri interventi. Ricordo che è volontà dell’amministrazione migliorare il servizio di pulizia e sicurezza nei parchi e per questo si sono resi necessari maggiori investimenti pari a 400 mila euro annui circa contro i 170 previsti nel 2018. A breve assegneremo la gestione di parco Fornaci e degli altri parchi così completeremo il quadro. Nel frattempo ricordo che nei prossimi giorni in tutti i parchi verrà affisso il nuovo decalogo con i comportamenti che i frequentatori devono tenere. Inoltre abbiamo messo a disposizione una casella di posta elettronica parchigioco@comune.vicenza.it dove segnalare suggerimenti o criticità”.

Al parco giochi di via dell’Ippodromo sono previste 3.100 ore annue di servizio. Nel parco di Villa Tacchi e nel parco giochi via Adenauer, le ore di servizio sono 1.850, con una sorveglianza prevista di almeno 3 ore giornaliere da ottobre a marzo e di 7 ore da aprile a settembre. Nel parchi gioco di via Rossini, di via Cadamosto, di via Mameli e nell’area verde di via Europa le ore annue di servizio sono 1.100, con almeno 2 ore di sorveglianza da ottobre a marzo e 4 ore da aprile a settembre.

I custodi saranno muniti di pettorina e cartellino di riconoscimento, così da essere facilmente individuabili ed identificabili all’interno del parco.

Per informazioni sugli orari di apertura dei parchi consultare la scheda Parchi gioco, parchi e aree verdi al linkhttps://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42706,45673