Assalto in villa ad Arzignano: pistole puntate a cena. Il sindaco Bevilacqua: “Vicini alla famiglia Pretto”

Assalto alla villa di Luca Pretto, noto imprenditore conciario di Arzignano, ieri sera alle 21. Tre individui armati si sono introdotti nell’abitazione dell’imprenditore in via Venezia e hanno puntato pistole sulle persone presenti in casa.

La notizia è stata resa nota quasi subito dalla moglie Chiara che ha pubblicato nelle stories di Instagram un messaggio, parlando di tre persone incappucciate che si sono introdotte in casa puntando le pistole sui presenti che erano a cena ed avrebbero portato via ‘quasi tutto’ come recita il messaggio.

Secondo le prime informazioni i rapinatori avrebbero avuto una marcata inflessione dell’Est Europa e il loro modo di agire, freddo e determinato lascia intendere che si tratterebbe di una banda organizzata. Si sarebbero fatti consegnare dall’imprenditore contanti e gioielli per un valore di almeno 100 mila euro, fuggendo poi a bordo di due auto, ma sono in corso accertamenti e indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Valdagno. Saranno fondamentali le immagini di videosorveglianza (continua).

Ecco la testimonianza portata su Instagram dalla figlia Anna

Sotto: il messaggio postato su Instagram dal figlio Umberto (.numb.)

Luca Pretto è imprenditore molto noto ad Arzignano. Recentemente ha donato 300 mila euro al Comune di Arzignano per aiutare le famiglie in difficoltà per l’emergenza Covid. E’ titolare di quattro stabilimenti nei Comuni di Arzignano, Trissino, Zermeghedo e Lonigo.

“Sono molto vicina alla famiglia Pretto in questo momento e sollevata del fatto che nessuno di loro sia stato ferito in questa ignobile incursione” dichiara il sindaco di Arzignano, Alessia Bevilacqua. “Mi sento di portare la vicinanza dell’intera città, considerando l’impegno non solo imprenditoriale della famiglia Pretto per il nostro territorio, ma anche sociale. Mi auguro che le forze dell’ordine assicurino alla giustizia i delinquenti che ieri hanno agito”