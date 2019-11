Assalto al casello autostradale a colpi d’ascia: sventrate le casse automatiche

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Un gruppo di malviventi ha preso d’assalto a colpi d’ascia, la scorsa notte, due casse del casello autostradale di Piacenza D’Adige, sull’autostrada A31 Valdastico Sud. Il fatto è accaduto attorno alle 22.00 di ieri sera, il bottino è ancora da valutare. Sul fatto sta indagando la polizia stradale di Legnago (Verona), che ha cominciato la caccia ai banditi.

A quanto si apprende i ladri, che hanno agito con il volto coperto per non farsi riconoscere dalle telecamere di sorveglianza, sarebbero fuggiti a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Il casello è stato pesantemente danneggiato, tanto che è stato necessario chiuderlo per fare le riparazioni.