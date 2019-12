Assalto al bancomat in città all’alba

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

VICENZA: esplosione ai danni dello sportello ATM della filiale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Indagini dei Carabinieri.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza e quelli della Stazione di Altavilla Vicentina, alle ore 04.15 circa del 16 dicembre 2019, intervenivano in viale Verona del capoluogo presso la filiale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata dove, poco prima, ignoti utilizzando del materiale esplodente avevano fatto deflagrare lo sportello ATM, prelevando il danaro contenuto in fase di quantificazione (dai primi accertamenti poche migliaia di euro), per poi dileguarsi a bordo di un’autovettura Audi di colore nero.

Le indagini proseguono anche attraverso l’esame dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.