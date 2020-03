Assalti ai supermarket, il Sindaco di Montecchio Maggiore: “A fare la spesa una sola persona per famiglia”

A fronte di segnalazioni di assembramenti nei supermercati della città, il sindaco di Montecchio Maggiore Gianfranco Trapula dichiara quanto segue: “Abbiamo notizie di famiglie che si recano tutte insieme, bambini compresi, a fare la spesa. Non è questo il modo corretto di comportarsi in questa fase di emergenza. È necessario evitare l’affollamento, pertanto è raccomandabile che si rechi una sola persona per nucleo famigliare a fare la spesa. Solo in questo modo riduciamo il rischio di contagio da Covid-19 per se stessi, i propri famigliari, gli anziani e i bambini. Atteniamoci strettamente alle disposizioni del Governo. Spostiamoci solo se necessario, manteniamo la distanza fra persone di almeno 1 metro, evitiamo gli assembramenti, cerchiamo di restare a casa”.