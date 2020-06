Assaltano il Bancomat ma vengono scoperti: fuga a folle velocità per i paesi

Mancato furto al bancomat di un istituto di credito a Sandrigo. L’agenzia Unicredit è stata presa di mira da alcuni ladri che stavano tentando di scardinare la porta d’ingresso per poi tentare di portarsi via l’intera cassaforte o far esplodere il bancomat, ma il progetto è fallito.

Il forte rumore provocato intorno alle 03.30 di notte di domenica , ha insospettito alcuni abitanti che hanno visto armeggiare sulla porta della banca, quattro individui con il volto coperto e quindi hanno avvisato subito il 112. I malviventi, intuendo di essere stati scoperti, sono saliti repentinamente a bordo di una potente Alfa Romeo Giulietta di colore scuro fuggendo dal centro cittadino. Sul posto, nel frattempo, è accorsa una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Thiene che, dopo aver ricevuto le prime informazioni dall’operatore della centrale, giunta all’altezza di piazza Vittorio Emanuele di Sandrigo, ha intercettato, in direzione opposta l’auto in fuga a velocità pericolosa. Immediata l’inversione di marcia della gazzella che ingaggiava un breve e coraggioso inseguimento dei fuggitivi. Una corsa proseguita per almeno tre chilometri, fino all’altezza del Bar Bianco di Latte Busche dove i ladri, sempre a forte velocità, sono stati avvistati da lontano da un’altra pattuglia dei Carabinieri di Dueville giunta in rinforzo. I ladri sono riusciti alla fine a far perdere le proprie tracce sulla via Marosticana in località Caldogno verso Vicenza.

Il sopralluogo, eseguito immediatamente dopo presso la filiale Unicredit, ha permesso di rinvenire elementi utili per le indagini. Infatti, sono stati recuperati e sottoposti a sequestro alcuni attrezzi da scasso abbandonati sul posto dai malviventi prima della precipitosa fuga. Le indagini da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Thiene proseguono per individuare i componenti della banda dedita a questo tipo di assalti.