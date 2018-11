Assaltano e portano via un bancomat con un carro attrezzi

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Assalto ad un bancomat la scorsa notte poco dopo le 3 a Tezze Sul Brenta alla sede della Bassano Banca. Un gruppo di malviventi ha utilizzato un carro attrezzi per agganciare la cassa automatica e sradicarla letteralmente per poi portarla via.

Il danno è in corso di quantificazione.

Il carro era stato rubato a Rosà ed è stato ritrovato in località Friola. Indagano i carabinieri di Rosà assieme ai militari del Nucleo Operativo RadioMobile di Bassano.