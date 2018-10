ASPETTANDO LA PIENA DEL BACCHIGLIONE – MASSIMA ALLERTA AL COC (Centro Operativo Comunale)

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Masssima allerta al COC (Centro Operativo Comunale) di Vicenza, al IV piano della sede AIM. Il sindaco Rucco, tecnici AIM AMCPS, Polizia Locale, Suem, Genio Civile in riunione quasi permanente per monitorare la situazione. Piena prevista verso mezzanotte a 5,4 m, ma le previsioni cambiano di ora in ora