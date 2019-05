Forse impaurito dal maltempo, forse scappato per chissà quale altro motivo, un asino questa notte è stato investito nella provinciale tra Bolzano Vicentino e Quinto, intorno alla mezzanotte. L’animale stava vagando libero lungo la strada quando un’automobile non è riuscito ad evitarlo. Per gli occupanti del mezzo, solo tanta paura.