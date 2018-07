ASIAGO – Un’estate con la grande musica classica

La grande musica con tutte le sue pagine più belle torna protagonista dell’estate di Asiago. Concerti e interpreti d’eccezione caratterizzeranno le serate di luglio e agosto. Da I Solisti Veneti alla European Spirit of Youth Orchestra, fino alla 52° edizione dell’AsiagoFestival.

Solisti Veneti

Un evento del tutto eccezionale vedrà protagonisti I Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone e il grande violinista di fama mondiale Salvatore Accardo la sera di sabato 28 luglio alle ore 21 nel Duomo di Asiago. Una serata intitolata ‘Magia del Violino’, in cui saranno presentati al pubblico celebri capolavori del Sette ed Ottocento, a partire dal vivace Concerto in fa maggiore op. 5 n. 2 di Tomaso Albinoni, per proseguire con il Concerto in re maggiore RV 93 per mandolino e archi di Antonio Vivaldi. Al centro della serata un brano contemporaneo: il Divertimento per archi di Nicola Campogrande. Sarà quindi la magica arcata di Salvatore Accardo a coronare la serata con il celebre Concerto in mi maggiore BWV 1042 di Johann Sebastian Bach. Una collaborazione, quella tra il celebre violinista e l’orchestra padovana, iniziata nei primi anni di attività de I Solisti Veneti e che dura da quasi cinquanta anni.

Ingresso a pagamento.

European Spirit of Youth Orchestra Paolo Rumiz

Settanta giovani musicisti provenienti da Croazia, Albania, Ungheria, Cina, Polonia, Estonia, Italia, Slovenia, Serbia, Romania e Ucraina. Una voce narrante, quella di Paolo Rumiz, che racconta i grandi temi dell’Europa di oggi e di ieri. Questa la formula della ESYO,European Spirit of Youth Orchestra: un progetto unico nel panorama delle orchestre sinfoniche giovanili internazionali. Ideata nel 1994 e diretta dal maestro Igor Coretti Kuret, l’orchestra formata esclusivamente da giovanissimi musicisti (tra i 13 e i 20 anni) che ogni anno vengono selezionati nei Conservatori e nelle Scuole di Musica europee ed extraeuropee, ha visto crescere musicalmente ed umanamente oltre 2000 giovani musicisti di talento delle diverse regioni del Centro, dell’Est e del Sud-Est Europa. Per il quarto anno consecutivo, si rinnova il sodalizio con lo scrittore Paolo Rumiz con il progetto Tamburi di Pace. Nell’ambito dell’evento Asiago: l’anno della vittoria e della pace – conoscere, ricordare e tramandare, venerdì 3 agosto, alle ore 21, nel Piazzale degli Eroi, le storie che Rumiz narrerà – tratte dai libri ‘Trans Europa Express’ e ‘Come cavalli che dormono in piedi’ – si sposeranno con la musica di J.S. Bach, J. Sibelius, P. I. Cajkovskij, M. Musorgskij, G. Rossini, E. Elgar e S. Rachmaninov.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria posti a sedere presso lo Sportello informazioni Turistiche: 0424-462221, info@asiago.to

AsiagoFestival 2018

Gran finale con la 52° Edizione di Asiagofestival, la storica rassegna che porta la grande musica ad Asiago. Ad inaugurare il Festival, lunedì 6 Agosto alle 17, l’Orchestra Crescere in Musica diretta da Sergio Gasparella. Martedì 7 alle 21 sarà invece la volta di Domenico Nordio, celebre violinista italiano che si esibirà in un concerto per violino solo dal barocco ai contemporanei, con musiche di Biber, Bach, Reger, Prokofiev e Say alla Chiesa di San Rocco. Mercoledì 8 sancirà il ritorno del progetto L’Officina Cameristica con un concerto dedicato al centenario dalla fine della Grande Guerra. Da Venerdì 10 a Domenica 12 si terrà invece il focus sul compositore ospite Fabio Vacchi, partendo con un omaggio a Ermanno Olmi, con cui Vacchi ha avuto un lungo sodalizio. Domenica 12 alle 11.30 presso la Sala Consiliare del Municipio di Asiago si terrà infine il tradizionale incontro con il compositore ospite. Lunedì 13 Agosto alle 21, poi, Julius Berger eseguirà le prime tre Suites per violoncello di Bach presso la Chiesa di San Rocco, per poi tornare Martedì alle 17 al Forte Interrotto con l’ensemble di violoncelli Cellopassionato, storico ospite del Festival, in un programma che da Bach e Mozart arriverà al Concerto per violoncello di Schumann. Conclude Asiagofestival 2018 il tradizionale Concerto per l’Assunta, mercoledì 15 Agosto presso il Duomo di San Matteo, con l’organo di Alessandro Bianchi su brani di Bach, Esposito, Bossi, Peeter, Claussmann e Reger.

Ingresso gratuito.