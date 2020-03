Asiago, un ambulatorio garantirà la continuità assistenziale alle donne in gravidanza

Con l’obiettivo di garantire la continuità assistenziale per le donne in gravidanza residenti sull’Altopiano, anche dopo la momentanea riorganizzazione delle attività sanitarie presso l’ospedale, la Direzione dell’ULSS 7 Pedemontana ha già attivato un nuovo ambulatorio, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, festivi inclusi.

Il servizio, ospitato presso la sede del Consultorio Familiare di Asiago (in via Sisemol, 2) prevede – oltre alla oltre alla normale attività del percorso nascita a basso rischio e le visite ginecologiche per le gravidanze a rischio che già era svolta in questa sede – ulteriori visite ed esami, tutti con il personale del reparto di Ostetricia e Ginecologia di Asiago.

Più in dettaglio, presso il nuovo ambulatorio è possibile eseguire tutte le ecografie ostetriche (primo trimestre, ultrascreen, terzo trimestre, Ecografie ostetriche di controllo per monitoraggio del benessere fetale) e le altre prestazioni tipiche del percorso nascita (es. i tamponi vagino-rettali e il monitoraggio ostetrico della gravidanza fisiologica, visite e valutazioni ostetriche ambulatoriali per situazioni non emergenti, etc.).

E sempre qui saranno svolte anche le visite post parto (“in puerperio”), con la possibilità di richiedere anche l’assistenza domiciliare quando necessaria (accompagnamento nell’allattamento, valutazione della ferita chirurgica, rimozione punti di sutura, monitoraggio della salute psico-fisica e sostegno della puerpera). Infine, nella nuova collocazione viene garantito anche l’ambulatorio per l’interruzione volontaria della gravidanza.

Per informazioni, il nuovo ambulatorio può essere contattato al numero 0424 604445.