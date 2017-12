ASIAGO – Ultimo restyling 2017 per le strade

Con la fine del 2017 si chiudono anche alcuni importanti lavori d’asfaltatura per il cuore di Asiago. Poi, terminati i mesi freddi, le macchine si rimetteranno in moto non solo per il centro, ma anche per le contrade e la frazione Sasso. Al momento i lavori pubblici, iniziati e terminati, hanno previsto l’asfaltatura di viale Dei Patrioti, di fronte alla sede dell’Ulss. «Qui abbiamo sistemato anche la viabilità che adesso è priva di barriere architettoniche e quindi fruibile sia da persone su sedia a rotelle, sia dai passeggini» spiega Franco Sella, assessore ai Lavori pubblici del Comune. Ma non solo perché anche via Valbella e via Brigata Liguria hanno goduto di una prima tranche di lavori. Questi ultimi, al momento fermi a causa delle condizioni climatiche, riprenderanno con la primavera. «L’obiettivo è quello di partire con le asfaltature anche di altre strade del centro, di alcune contrade dove ci è stata segnalata la necessità di un nuovo manto stradale e della frazione Sasso – chiude Sella -. Ma è sempre necessario rispettare delle tempistiche ben precise dettate dal periodo dell’anno, dal meteo e dalle temperature. I mesi più idonei, dunque, sono da metà aprile a metà ottobre, considerando lo stop di luglio e agosto per la stagione turistica. Ci scusiamo con i cittadini e i turisti per gli eventuali disagi, ma si opera sempre nell’ottica di migliorare la nostra città».