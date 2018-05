ASIAGO – Tutte le fiabe portano qui

E se non fossero sempre le solite fiabe? Dopo il grande successo delle scorse edizioni, i weekend del 19-20 e del 26-27 maggio 2018 torna la manifestazione più magica che ci sia: ” ASIAGO DA FIABA.” Per due weekend, il centro storico di Asiagosi trasformerà, come per magia, in un vero e proprio paese delle favolee bambini e adulti potranno immergersi in un’atmosfera incantata, ricreata attraverso diversepostazioni fiabesche, ognuna per ogni piazza di Asiago e ognuna dedicata ad una particolare fiaba. Quest’anno, presso i vari punti informativi presenti in centro storico, s i potranno trovare al costo di euro i BRACCIALETTI di Asiago da Fiaba!

Con il braccialetto ogni bambino potrà partecipare a tutte le attività giornaliere proposte in centro durante la manifestazione, quindi laboratori creativi, letture animate, giochi, spettacoli teatrali e di danza.

Insieme al braccialetto verrà consegnato ad ogni bambino UN BIGLIETTO OMAGGIOper un giro sul TRENINOe la SPILLA di Asiago da Fiaba.