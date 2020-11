Asiago, troppa calca in centro: ipotesi numero chiuso?

Asiago gremita di persone, troppi assembramenti e distanziamenti inesistenti: il sindaco del capoluogo altopianese non ci sta e dopo un weekend di fuoco in cui i turisti hanno preso d’assalto l’altopiano, ieri ha lanciato un accorato appello su facebook, per evitare di dover arrivare alla soluzione estrema, una chiusura ad accesso limitato:

“Oggi dobbiamo essere molto prudenti, soprattutto le fasce più giovani per tutelare quelle più deboli. Il nostro territorio è stato preso d’assalto lo scorso week end: chiedo ai nostri ospiti di cercare spazi alternativi dove si possano mantenere le distanze almeno nelle aree di maggior affluenza turistica. Lo chiedo per evitare l’assunzione di provvedimenti restrittivi che possano inibire l’accesso ad alcune zone importanti per la vita economica della città di Asiago. Approfittiamo semmai dei boschi, dei pascoli, dei sentieri: non vogliamo applicare questi strumenti che qualcuno può leggere come repressivi, ma dobbiamo evitare il formarsi di assembramenti nelle zona centrali del nostro paese”.