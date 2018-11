ASIAGO – Stop alle asfaltature fino a primavera

COMUNICATO STAMPA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI ASIAGO CON GENTILE PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE

STOP AI LAVORI D’ASFALTATURA IN ATTESA DELLA PRIMAVERA 2019

Si sono conclusi in anticipo, a causa del maltempo, i lavori di asfaltatura sul territorio asiaghese. Molto è stato fatto nel 2018, molto sarà sistemato a partire dalla primavera del prossimo anno.

«Purtroppo a seguito del vento, delle piogge e infine della neve non siamo riusciti a terminare tutti gli interventi che ci eravamo prefissati – spiega Franco Sella, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Asiago -. Ad aprile 2019, dunque, riprenderemo le asfaltature nelle contrade Zocchi, Mosele, Bortoni, Camplan, Rigoni di Sotto, Roncalto, al dosso di via Mulche e della frazione Sasso, seguiranno i rifacimenti ai marciapiedi in via Cavour, viale Matteotti e via Cesare Battisti. Inoltre via Cairoli sarà interessata dalla posa delle nuove tubazioni delle acque nere e delle acque bianche. Sempre nei mesi primaverili in Contrada Bosco e in Contrada Ebene sarà posata la fibra ottica mentre in Contrada Rodeghieri e in Contrada San Domenico sarà interrata, oltre alla fibra ottica, anche la linea elettrica. Infine in Contrada Ave e Brigata Sassari e verrà interrata la linea elettrica e saranno rifatte la condotta fognaria e la condotta dell’acqua potabile; in via Manzoni, via Carducci e via Scajaro, con il contributo di quasi 652 mila euro arrivato dal Consiglio di bacino del Brenta, saranno rimesse a nuovo le condotte fognarie e dell’acqua piovana. A tutti questi lavori seguiranno, ovviamente, i rifacimenti dei manti stradali interessati. Chiedo agli asiaghesi di portare ancora un po’ di pazienza, ma stiamo lavorando per rendere la nostra città sempre più funzionale, ordinata e a misura d’uomo».