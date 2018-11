ASIAGO – Scòrsa, il profumo degli abeti che non ci sono più

Dalla distruzione dei boschi altopianesi per il maltempo del mese scorso nasce un profumo che, oltre ad essere bello, è anche buono, perchè diventa un aiuto concreto per il territorio asiaghese così duramente colpito. Ed è stato ideato da un altopianese doc, negoziante locale. “Scòrsa è una delle idee geniali di mio fratello Nicola Lobbia – spiega dalla sua pagina facebook Valeria Lobbia – “è un profumo per ambienti, ispirato alla corteccia degli abeti ed è l’aiuto concreto che puoi dare tu, in prima persona, per il ripristino del nostro territorio dopo gli eventi di fine ottobre”. Il ricavato Il ricavato va al Cai di Asiago, associazione che è in prima linea nel recupero dei sentieri e dei boschi dell’Altopiano. Ma dove si acquista questo profumo benefico?

“Si acquista nei negozi di Asiago aderenti all’iniziativa, tra cui il negozio di ottica di mio fratello e il mio negozio di fotografia. Ma anche in moltissimi altri. Ha un costo di 22euro: è un profumo che rimanda alle nostre origini ed è un regalo stupendo anche in vista del Natale”.