ASIAGO – Sci: il grande ritorno delle Melette

Le Melette sono sinonimo di giornate spensierate trascorse divertendosi sulla neve ad appena un’ora o poco più di distanza dalla città. Dopo una pausa di due anni, la stazione sciistica si prepara a riaprire con una veste decisamente nuova, tra impianti e piste rinnovate.

C’è quindi grande attesa per l’inverno alle porte: nei prossimi mesi il comprensorio a dieci minuti da Asiago tornerà ad essere una delle mete preferite dagli sciatori, specialmente del Nord-Est, con piste belle e facilmente raggiungibili.

A Natale entrerà in funzione la nuova seggiovia, un impianto di risalita a sei posti ad agganciamento automatico che condurrà alla cima delle Melette: un impianto nuovo, dotato di tecnologie di ultima generazione che per la prima volta vengono adottate sull’Altopiano. Per gli sciatori significa risparmiare minuti preziosi: impiegheranno meno di un terzo del tempo che era necessario prima per risalire fino in cima. Meno code, più discese in una sola giornata. Un’altra seggiovia, quadriposto con tappetto d’imbarco, porterà gli sciatori in cima all’Ongara.

Non solo: un nuovo ponte collegherà le due piste, quella che scende dall’Ongara e quella principale delle Melette. In questo modo sarà possibile passare agevolmente da un versante all’altro senza togliere gli sci. In totale, 25 km di piste, facili da raggiungere, anche grazie al nuovo parcheggio.

È il risultato degli ambiziosi progetti di miglioramento: un appalto da 10 milioni di euro (9 milioni dal Comune di Asiago, di cui 8 milioni di contributo fondi ODI, e 1 milione dal Comune di Gallio).

“Quest’opera è di fondamentale importanza per lo sviluppo turistico, economico e sociale di Asiago e dell’Altopiano” dichiara Roberto Rigoni Stern, sindaco di Asiago. “Attraverso il rilancio delle Melette puntiamo a migliorare gli standard qualitativi della nostra offerta invernale ed estiva e a ridare lustro a un comprensorio amato e frequentato da generazioni di famiglie. I benefici di questo importante investimento avranno un positivo impatto sull’indotto di tutto il territorio”.

Ma altre novità riguardano il territorio di Asiago: Kaberlaba, il comprensorio a due passi dal centro del paese, è interessato da un progetto di riqualificazione che prevede l’allargamento del bacino di approvvigionamento idrico, che oggi è già in funzione e che consentirà di potenziare l’innevamento delle piste, oltre a una nuova seggiovia quadriposto con tappetto d’imbarco in fase di appalto assieme ai lavori di realizzazione di una nuova pista di raccordo. E nel prossimo futuro la skiarea Verena 2000 sarà dotata di una nuova seggiovia centrale a 6 posti con sganciamento temporaneo e vedrà potenziato l’innevamento programmato.