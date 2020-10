ASIAGO – Nuova seggiovia “Forte Verena”

Per gli amanti degli sport invernali in vetta al Verena in meno di cinque minuti

Grandi novità sull’Altopiano dei 7 Comuni per tutti gli amanti degli sport invernali, un invito a scegliere le magnifiche piste e i panorami del Verena.

È stata realizzata la nuova seggiovia “Forte Verena” a 6 posti ad ammorsamento automatico, un innovativo impianto che porterà gli sciatori in vetta dell’omonimo Monte in meno di cinque minuti, con un dislivello di365 metri ad una velocità di 5m/s.

Grazie a quest’opera sarà davvero difficile trovare file e assembramenti.

I lavori sono stati eseguiti dalla azienda Leitner con la collaborazione della Giunta Comunale di Roana all’interno del Progetto Fondi Comuni Confinanti con il supporto della Provincia di Vicenza, della Regione Veneto e della Provincia Autonoma di Trento che ha permesso di inserire tale progetto ‘strategico’. Importante anche la collaborazione con il Comune di Asiago e di Gallio.

«L’Amministrazione comunale di Asiago, in previsione dell’apertura della stagione invernale, sta predisponendo le stesse misure di sicurezza e distanziamento sociale, che sono state adottate per tutta l’estate – dichiara l’Assessore al Turismo della Città di Asiago, Nicola Lobbia -. Con la collaborazione degli operatori economici e turistici, albergatori ed esercenti, Asiago propone ai propri ospiti, una “destinazione sicura”, attrattiva per il mondo del turismo montano, con un ricco ventaglio di proposte per le famiglie e per gli amanti degli sport all’aria aperta».

Una strategia che mette in prima linea la tutela della persona, che vede impegnato il territorio altopianese e le varie strutture turistiche dell’Altopiano: al protocollo di sicurezza della Città di Asiago #destinazione sicura, aderiscono infatti anche gli impianti del Verena, la Scuola Sci Verena, gli hotel, il noleggio di sci e i rifugi.